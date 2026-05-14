12 maja przekazano informację o śmierci Stanisławy Celińskiej. Informacja pojawiła się na oficjalnym fanpage'u artystki. "Szanowni Państwo. Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam. Wierzę kochana, że jak śpiewałaś: 'Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie" - napisała Joanna Trzcińska, która współprowadziła z aktorką profil w mediach społecznościowych. Teraz do sieci trafiły nowe doniesienia o śmierci wybitnej aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Śpiewać każdy może? Ci artyści mają wiele talentów

Stanisława Celińska nie żyje. Przed śmiercią trafiła do szpitala

Stanisława Celińska od jakiegoś czasu miała problemy z chodzeniem i poruszała się przy pomocy wózka inwalidzkiego (korzystała z niego również podczas ostatniego koncertu 26 kwietnia). Jak podaje "Super Express", ostatnie dni przed śmiercią 79-latka spędziła w szpitalu. 4 maja artystka odwołała koncert (chodziło o wydarzenie, które miało odbyć się 23 maja w Białych Błotach), a jej stan niedługo później się pogorszył i dostała zapaści.

Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna

- przekazał informator tabloidu. Wiadomo też, że artystka zmarła około godziny 15.00.

Marek Sierocki o chorobie Stanisławy Celińskiej

W rozmowie z "Faktem" Marek Sierocki przyznał, że miał świadomość, że aktorka chorowała. Planowali jednak spotkanie i nagranie audycji o muzycznych planach Celińskiej. - Wiedziałem, że Stasia chorowała, ale kilka miesięcy temu się widzieliśmy i umawialiśmy, że niebawem spotkamy się ponownie i nagramy audycję w radiu o jej nowej płycie i planach koncertowych, kiedy tylko wróci do lepszego stanu zdrowia. Wspominała wtedy, że czeka ją operacja biodra - opowiadał dziennikarz. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.