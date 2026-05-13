Alicja Szemplińska zapytana o Izrael. Nagle odeszła od kamery

Za nami pierwszy półfinał Eurowizji, z którego awansowało dziesięć krajów: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa i Polska. Dwa dni przed pierwszymi występami wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ceremonii otwarcia. Tam reprezentanci poszczególnych krajów udzielali krótkich wywiadów zagranicznym redakcjom. Po sieci krąży interesujący fragment rozmowy izraelskiego portalu z Alicją Szemplińską. W pewnym momencie padło niezręczne pytanie.

Alicja Szemplińska zapytana o Izrael. Krótko odpowiedziała

10 maja w Wiedniu odbyła się oficjalna ceremonia otwierająca eurowizyjny tydzień. Na turkusowym dywanie pojawili się wszyscy uczestnicy. To właśnie wtedy Alicja Szemplińska została zapytana o występ Izraela. - Nie jestem pewna, czy słyszałam - powiedziała wokalistka. Dziennikarka zaczęła dopytywać ją również o to, czy miała okazję poznać reprezentanta tego kraju. - Nie, nie spotkałam go - odparła krótko Alicja.

Na koniec padło dosyć niezręczne pytanie. Prowadząca rozmowę chciała dowiedzieć się, co Alicja ma do przekazania jej izraelskim fanom. Piosenkarka na chwilę odeszła od mikrofonu, jednak po chwili wróciła, tłumacząc się, że nie dosłyszała pytania. - Ogromne pozdrowienia dla wszystkich fanów Eurowizji. Trzymajcie się mocno i módlcie się! - odpowiedziała finalnie. Moment, w którym odchodzi od kamery, obejrzycie poniżej.

Martin Fitch gorzko o Eurowizji. "Polska powinna była dołączyć do krajów, które wycofały się z konkurs"

Przed pierwszym półfinałem Plotek miał okazję porozmawiać z Martinem Fitchem. Piosenkarz reprezentował nasz kraj w 2010 roku z utworem "Legenda". - Mimo iż kibicuję Alicji z całego serca, bo jest znakomitą wokalistką z niesamowitą barwą głosu, fenomenalną prezencją, świetnym angielskim i ogromnym potencjałem, nie będę oglądał tegorocznej Eurowizji. Granice, niestety, zostały przekroczone i zrobiono z tego konkursu PR-ową maszynę dla kraju, który powinien zostać zdyskwalifikowany z powodu popełnionych zbrodni wojennych na ludności cywilnej oraz kolejnych militarnych ataków w stronę kolejnych krajów - mówił Fitch.

Jego zdaniem nasz kraj powinien wycofać się z konkursu. - Uważam również, że Polska powinna była dołączyć do krajów, które wycofały się z konkursu do czasu wyczyszczenia kwestii spornych i usunięcia wszystkich krajów popełniających zbrodnie wojenne - dodał.