Anna Kalczyńska, znana dziennikarka i prezenterka, tym razem zwróciła uwagę na problem dzików pojawiających się w polskich miastach. Gwiazda opowiedziała o stresującej sytuacji, do której doszło podczas zwyczajnego spaceru z psem po Warszawie. Anna Kalczyńska niespodziewanie natknęła się na watahę dzików i przyznała, że w pierwszej chwili nie wiedziała, jak powinna się zachować. Co przekazała w mediach społecznościowych?

Anna Kalczyńska natknęła się na watahę dzików. Była wyraźnie przestraszona

Dziennikarka dodała poruszające InstaStories. "Dzisiaj najedliśmy się strachu, spotkaliśmy dziki na szlaku spacerowym nad Wisłą. Wie ktoś, co robić w takim wypadku? Bo ja po prostu krzyczałam wniebogłosy i schowałam się z innym przypadkowym przechodniem w krzakach" - opowiedziała Anna Kalczyńska. "Dziki i sarny w miastach, niedźwiedzie w bieszczadzkich miasteczkach. Natura szuka za bardzo kontaktu z człowiekiem i cywilizacją..." - dodała.

Warto zaznaczyć, że władze Warszawy pracują obecnie nad powołaniem specjalnego zespołu zajmującego się problemem dzików na terenie miasta. Jak przekazali przedstawiciele Lasów Miejskich, liczba zgłoszeń od mieszkańców w ostatnich latach wyraźnie rośnie. Coraz częściej dotyczą one nie tylko obecności dzików, lecz także niebezpiecznych sytuacji z udziałem ludzi i psów. Odnotowano już także przypadki, które zakończyły się hospitalizacją poszkodowanych, co czytamy na wiadomosci.radiozet.pl.

Z kolei na Podkarpaciu i w Bieszczadach narasta strach przed niedźwiedziami. Ostatnio w miejscowości Morochów w gminie Zagórz jeden z samców próbował zaatakować człowieka. Na szczęście udało mu się uciec do samochodu. O szczegółach zdarzenia i problemach tamtejszych mieszkańców przeczytacie TUTAJ.

Anna Kalczyńska ponownie zmieniła stację. Gdzie się przeniosła?

Pod koniec marca pisaliśmy, że Anna Kalczyńska zmieniła zawodowe barwy. Jak podawał portal Press.pl, dziennikarka dołączyła do zespołu Polsat News, gdzie obecnie prowadzi programy informacyjne. Jej debiut na antenie odbył się w kwietniu.

Przypomnijmy, że od końca 2024 roku Kalczyńska była związana z TVP World, jednak kilka miesięcy później zdecydowała się odejść ze stacji. O zmianie poinformowała również swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, zapowiadając nowy etap zawodowy. "Zawodowo, nudy nie ma! Nie umiem przymykać oka na to, czego nie mogę zmienić, więc zmieniam antenę" - pisała sama zainteresowana.