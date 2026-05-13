Rozmowa z Filipem Chajzerem poruszała wiele trudnych i bardzo osobistych wątków. Dziennikarz opowiedział o swoim życiu po stracie syna, walce z uzależnieniem i odnalezieniu wiary, która dziś towarzyszy mu w codzienności. Nie zabrakło również pytania o związek z dużo młodszą partnerką, który w ostatnich dniach wywołał ogromne emocje w mediach i internecie. Przyznał, że nie spodziewał się, że jego życie prywatne stanie się tematem ogólnopolskiej dyskusji.

REKLAMA

Burza wokół związku Filipa Chajzera nabrała rozpędu. Dziennikarz nie ukrywał zawstydzenia

Jednym z głównych tematów rozmowy była relacja Filipa Chajzera z młodszą partnerką. Dziennikarz przyznał, że w ostatnich dniach jego życie prywatne niespodziewanie stało się częścią ogólnopolskiej dyskusji. W programie wrócił do sytuacji, która wydarzyła się podczas warszawskiego spotkania autorskiego. Głos zabrała wtedy matka partnerki dziennikarza i publicznie zarzuciła mu między innymi odcięcie dziewczyny od rodziny. - To nie jest prawda. Ma regularny kontakt z mamą, spotyka się z nią, z babcią, z tatą. W związku z tym: to jest kłamstwo, mówiąc wprost - powiedział.

Podczas rozmowy Chajzer wielokrotnie podkreślał, że źle czuje się z tym, że musi publicznie opowiadać o osobie prywatnej. Przyznał, że nie spodziewał się, iż jego związek stanie się tematem medialnej burzy. - Zapytałem "ile masz lat?" 20. Dziękuję. Dla mnie nie miało to znaczenia. Dalej nie widzę tutaj problemu. [...] Jest kobietą dorosłą. Jakby nie chciała się ze mną spotykać, to by się nie spotykała. Co tu więcej dodać? - skomentował. Dziennikarz zdradził również, że jego partnerka nie była przygotowana na ogromne zainteresowanie mediów i falę komentarzy w internecie.

Tak poznali się Filip Chajzer i jego partnerka. Wszystko zaczęło się podczas pracy przy podcaście

Filip Chajzer zdradził również kulisy poznania swojej partnerki. Jak wyjaśnił, spotkali się podczas pracy przy jego podcaście. Dziennikarz opowiadał, że jego sympatia zajmuje się produkcją takich materiałów i odpowiada za techniczną stronę nagrań. - Tak naprawdę poprosiłem kogoś, żeby poprosił [o numer telefonu] i dostałem. Poszliśmy na kolację i było super. No ale poznaliśmy się w pracy - przyznał. W rozmowie podkreślał, że mimo młodego wieku jest bardzo cenioną specjalistką w swojej branży. Zdradził, że od początku imponowały mu jej umiejętności i sposób pracy. Dziennikarz nie ukrywał, że nie rozumie części komentarzy i krytyki pojawiającej się w sieci.