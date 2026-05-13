Rozmowa z Filipem Chajzerem poruszała wiele trudnych i bardzo osobistych wątków. Dziennikarz opowiedział o swoim życiu po stracie syna, walce z uzależnieniem i odnalezieniu wiary, która dziś towarzyszy mu w codzienności. Nie zabrakło również pytania o związek z dużo młodszą partnerką, który w ostatnich dniach wywołał ogromne emocje w mediach i internecie. Przyznał, że nie spodziewał się, że jego życie prywatne stanie się tematem ogólnopolskiej dyskusji.
Jednym z głównych tematów rozmowy była relacja Filipa Chajzera z młodszą partnerką. Dziennikarz przyznał, że w ostatnich dniach jego życie prywatne niespodziewanie stało się częścią ogólnopolskiej dyskusji. W programie wrócił do sytuacji, która wydarzyła się podczas warszawskiego spotkania autorskiego. Głos zabrała wtedy matka partnerki dziennikarza i publicznie zarzuciła mu między innymi odcięcie dziewczyny od rodziny. - To nie jest prawda. Ma regularny kontakt z mamą, spotyka się z nią, z babcią, z tatą. W związku z tym: to jest kłamstwo, mówiąc wprost - powiedział.
Podczas rozmowy Chajzer wielokrotnie podkreślał, że źle czuje się z tym, że musi publicznie opowiadać o osobie prywatnej. Przyznał, że nie spodziewał się, iż jego związek stanie się tematem medialnej burzy. - Zapytałem "ile masz lat?" 20. Dziękuję. Dla mnie nie miało to znaczenia. Dalej nie widzę tutaj problemu. [...] Jest kobietą dorosłą. Jakby nie chciała się ze mną spotykać, to by się nie spotykała. Co tu więcej dodać? - skomentował. Dziennikarz zdradził również, że jego partnerka nie była przygotowana na ogromne zainteresowanie mediów i falę komentarzy w internecie.
Filip Chajzer zdradził również kulisy poznania swojej partnerki. Jak wyjaśnił, spotkali się podczas pracy przy jego podcaście. Dziennikarz opowiadał, że jego sympatia zajmuje się produkcją takich materiałów i odpowiada za techniczną stronę nagrań. - Tak naprawdę poprosiłem kogoś, żeby poprosił [o numer telefonu] i dostałem. Poszliśmy na kolację i było super. No ale poznaliśmy się w pracy - przyznał. W rozmowie podkreślał, że mimo młodego wieku jest bardzo cenioną specjalistką w swojej branży. Zdradził, że od początku imponowały mu jej umiejętności i sposób pracy. Dziennikarz nie ukrywał, że nie rozumie części komentarzy i krytyki pojawiającej się w sieci.