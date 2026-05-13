Stanisława Celińska była zarówno aktorką, jak i wokalistką. Wybitna artystka zapisała się na kartach polskiej kinematografii. To ona zagrała niezapomnianą Alę w "Pieniądze to nie wszystko", Stasię w serii filmów "Listy do M." oraz Halinę Czajkę w "Mamuśkach". 12 maja na facebookowym profilu Celińskiej przekazano smutną informację o jej odejściu.Marek Sierocki wspomina ostatnie spotkanie z artystką. Mieli razem zawodowe plany, które pokrzyżowała choroba aktorki.

W rozmowie z "Faktem" Marek Sierocki przyznał, że miał świadomość, iż aktorka chorowała. Planowali jednak spotkanie i nagranie audycji o muzycznych planach Celińskiej. - Wiedziałem, że Stasia chorowała, ale kilka miesięcy temu się widzieliśmy i umawialiśmy, że niebawem spotkamy się ponownie i nagramy audycję w radiu o jej nowej płycie i planach koncertowych, kiedy tylko wróci do lepszego stanu zdrowia. Wspominała wtedy, że czeka ją operacja biodra - opowiadał dziennikarz.

Serocki podkreślił, iż miał wielokrotnie szansę spotkać się z artystką. Ich drogi przecinały się w Opolu. - Była też gościem mojej audycji "Muzyczny Alfabet" w Radiu Plus. Wygrała swego czasu "Debiuty" w Opolu, a w ostatnich latach triumfowała także w "Premierach". Śpiewała sercem i duszą, dlatego trafiała do wielu pokoleń Polaków - zauważył.

Marek Sierocki o klasie Stanisławy Celińskiej. Dziennikarz mówi o wielkiej stracie

Marek Sierocki w rozmowie z dziennikiem wyjawił, że kilkukrotnie miał okazję spotkać się z artystką. Nie ukrywał, że Celińską wyróżniała ogromna kultura. - Parę razy zdarzyło nam się spotkać towarzysko i przy stole rozmawiać o muzyce. Wspaniałą była rozmówczynią, ogromna kultura - relacjonował. - Kiedy się widzieliśmy ostatnio, pozostawaliśmy w przestrzeni planów, że niedługo nagramy audycję o jej nowej płycie i koncertach, jak tylko zdrowie na to pozwoli - dodał.

Dziennikarz na koniec zaznaczył, że straciliśmy wyjątkową artystkę. - Polska scena straciła kogoś wyjątkowego. Świetną aktorkę, która przez wiele lat wzruszała nas różnymi rolami - zarówno dramatycznymi, jak i komediowymi. Fantastyczna aktorka i równie znakomita wokalistka - skwitował Sierocki.