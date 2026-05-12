W mediach huczy od informacji na temat stanu zdrowia Bonnie Tyler. 6 maja wokalistka trafiła do szpitala, gdzie przeszła pilną operację jelit. Cztery dni później, podczas próby wybudzenia Tyler, doszło do zatrzymania akcji serca i reanimacji. Do sytuacji odniósł się przyjaciel wokalistki Liberto Mealhy. "Sytuacja jest poważna, a rokowania pozostają bardzo ostrożne. Pracownicy służby zdrowia próbują kontrolować infekcję za pomocą dużych dawek antybiotyków" - czytaliśmy na stronie dziennika Correio da Manha. Co nowego przekazano?

Bonnie Tyler przebywa w szpitalu. "Pozostaje w stanie ciężkim"

Na profilu Bonnie Tyler na Facebooku pojawiło się oświadczenie z najnowszymi informacjami o wokalistce. "Obecnie Bonnie pozostaje w stanie ciężkim, ale stabilnym w szpitalu w Faro, jednak jej lekarze nadal są przekonani, że w pełni wróci do zdrowia" - czytamy. Wspomniano o komentarzach przyjaciela Tyler, który wypowiada się w mediach na temat jej stanu zdrowia. "Rodzina Bonnie jest bardzo rozczarowana licznymi sensacyjnymi i nieprawdziwymi plotkami krążącymi obecnie w mediach i pragnie jasno stwierdzić, że Liberto Mealha w żaden sposób ich nie reprezentuje i nie utrzymuje z nimi kontaktu w sprawie Bonnie" - przekazano.

Bliscy Bonnie Tyler zareagowali na medialne spekulacje. Jasny komunikat

W dalszej części oświadczenia przekazano, że rodzina planuje na bieżąco publikować informacje na temat stanu zdrowia Bonnie Tyler. "Gdy pojawią się dalsze informacje na temat stanu zdrowia Bonnie, wydamy kolejne oświadczenie" - napisano. W oświadczeniu znalazła się także wiadomość do dziennikarzy, którzy rozpisują się na temat wokalistki. "Prosimy media o zaprzestanie spekulacji i publikowania bezpodstawnych plotek, które tylko niepokoją jej rodzinę, przyjaciół i wielu fanów, oraz ponownie prosimy o zachowanie prywatności i przyzwoitości w tym trudnym czasie" - czytamy. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy skierowanych do Tyler. "Trzymaj się Bonnie", "Dużo zdrowia", "Wszystko będzie dobrze" - pisali internauci.