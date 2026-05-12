12 maja media obiegła wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej. Smutna informacja pojawiła się na profilu aktorki na Facebooku. "Z wielką rozpaczą muszę państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam" - pisała Joanna Trzcińska, współprowadząca fanpage Celińskiej. Pod koniec kwietnia aktorka obchodziła 79. urodziny. Z tej okazji na jej profilu pojawił się wyjątkowy wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Śpiewać każdy może? Ci artyści mają wiele talentów

Stanisława Celińska niedawno obchodziła urodziny

Stanisława Celińska do samego końca zachwycała publiczność swoim głosem. Jeszcze 16 kwietnia zagrała koncert w warszawskiej Stodole. Ostatni wpis na jej profilu pojawił się 29 kwietnia. Aktorka obchodziła wtedy 79. urodziny. "79 lat temu urodziła się dziewczynka - Stasia. Czy ktoś mógł przewidzieć, że zostanie wspaniałą aktorką, pieśniarką, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem? Nasza Stasiu kochana żyj w zdrowiu i radości życia" - pisała Joanna Trzcińska. W komentarzach zaroiło się od życzeń.

Fani aktorki są wstrząśnięci jej śmiercią. Jeszcze kilkanaście dni temu świętowali razem z nią urodziny. Dziś, pod informacją o jej śmierci, pojawiło się mnóstwo komentarzy przepełnionych smutkiem. "Nie wiem, co napisać. Bardzo przykro", "Serce pękło na pół. Najszczersze wyrazy współczucia", "Pani Stanisława - piękny człowiek, emanująca pokojem, charyzmatyczna artystka", "Dwa tygodnie temu byłam na koncercie Pani Stanisławy. To był cudowny koncert. Wielka strata" - czytamy.

Stanisława Celińska w kwietniu zagrała ostatni koncert. "Były owacje na stojąco"

Na koncert artystki w warszawskiej Stodole przyszło mnóstwo osób. Publiczność była zachwycona świetną kondycją aktorki. "Byłam, widziałam i słyszałam! Przepiękny koncert, wielkie brawa dla pani Stanisławy i dla przemiłego zespołu towarzyszącego. (...) Oczywiście były owacje na stojąco", "Super koncert! Wielka artystka", "W Stodole pani koncerty są magiczne" - pisali fani, którzy mieli okazję posłuchać występu.