Nie żyje Stanisława Celińska. "Spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała"

Media obiegła niezwykle przykra wiadomość. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu aktorki na Facebooku.
Stanisława Celińska była cenioną aktorką. Fani uwielbiali jej role w "Joannie" i "Pieniędze to nie wszystko". Występowała w wielu warszawskich teatrach - m.in. w Dramatycznym i Kwadrat. Oprócz tego rozwijała swoją karierę wokalistki. W 2018 roku wydała album pt. "Malinowa", który uzyskał certyfikat złotej płyty. 12 maja przekazano informację o śmierci artystki.

12 maja na profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku pojawił się wpis z informacją o jej śmierci. "Szanowni Państwo. Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam. Wierzę kochana, że jak śpiewałaś: 'Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie" - czytamy. Wiadomość przekazała Joanna Trzcińska, która współprowadziła z aktorką profil w mediach społecznościowych.

Artykuł aktualizowany. 

