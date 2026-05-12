Stanisława Celińska była cenioną aktorką. Fani uwielbiali jej role w "Joannie" i "Pieniędze to nie wszystko". Występowała w wielu warszawskich teatrach - m.in. w Dramatycznym i Kwadrat. Oprócz tego rozwijała swoją karierę wokalistki. W 2018 roku wydała album pt. "Malinowa", który uzyskał certyfikat złotej płyty. 12 maja przekazano informację o śmierci artystki.

Stanisława Celińska nie żyje. "Była wspaniałym człowiekiem"

12 maja na profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku pojawił się wpis z informacją o jej śmierci. "Szanowni Państwo. Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była wspaniałym człowiekiem, Najlepszym jakiego znałam. Wierzę kochana, że jak śpiewałaś: 'Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to każda godzina nadzieją otula mnie. Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się. Choć dni przemijają, to w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie" - czytamy. Wiadomość przekazała Joanna Trzcińska, która współprowadziła z aktorką profil w mediach społecznościowych.

Artykuł aktualizowany.