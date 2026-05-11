Mark Ruffalo to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Widzowie uwielbiają jego rolę Hulka w serii "Avengers" i uniwersum Marvela. Ruffalo był czterokrotnie nominowany do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. 10 maja wyszło na jaw, że gwiazdor przyleciał do Polski i odwiedził Scenę Relax w Warszawie.

Cezary Żak opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z obsadą spektaklu "Serce na odwyku" - Katarzyną Żak, Hanną Śleszyńską i Michałem Pielą. W kadrze pojawił się także gość specjalny - Mark Ruffalo. W opisie fotografii aktor wyjawił szczegóły tej wyjątkowej wizyty. "Mieliśmy niespodziankę na spektaklu 'Serca na odwyku', bo oglądał nas i potem odwiedził w garderobie Mark Ruffalo, z którym miałem przyjemność ostatnio pracować w Rzymie. (...) Byliśmy wniebowzięci. Obok Marka [stoi - przyp. red.] również światowej sławy charakteryzator Waldemar Pokromski" - przekazał w mediach społecznościowych. Warto podkreślić, że Cezary Żak i Mark Ruffalo zagrali razem w filmie "Santo Subito!" w reżyserii Bertranda Bonello. Film będzie opowiadać o śledztwie na temat drogi do świętości Jana Pawła II.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów oraz aktorów. "Byliśmy wniebowzięci i lekko stremowani, ale szczęśliwi" - napisała Hanna Śleszyńska. "To jest niesamowite", "Co tam robi Mark Ruffalo?", "Ale zazdroszczę. Mark jest wspaniały. Wy zresztą też", "Wow, wspaniała niespodzianka", "Super", "Wow", "Pięknie wyglądacie" - dodali internauci w sekcji komentarzy.

O przebiegu spotkania z Markiem Ruffalo opowiedziała także Katarzyna Żak. Aktorka opublikowała wspólny kadr na swoim instagramowym profilu i przyznała, że wizyta była bardzo wyjątkowa. "Mark Ruffalo, który pracował z moim mężem przy filmie w Rzymie, odwiedził nas na spektaklu 'Serca na odwyku'. Było dużo śmiechu i opowieści z doświadczeń teatralnych" - napisała w mediach społecznościowych.