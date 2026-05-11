Bonnie Tyler przebywa w szpitalu w Portugalii

Doszło do pogorszenia stanu zdrowia wokalistki

Bonnie Tyler była reanimowana. Przyjaciel ujawnił, jakie są rokowania

6 maja media obiegła informacja o tym, że Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Portugalii. "Z przykrością informujemy, że Bonnie została przyjęta do szpitala w Faro na pilną operację jelit. Zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka jest obecnie w fazie rekonwalescencji" - czytaliśmy na profilu wokalistki. Niedługo później tabloidy informowały o tym, że Tyler została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Najnowsze wiadomości opublikowane przez portal "Daily Mail" nie są optymistyczne.

Bonnie Tyler przebywa w szpitalu. Przekazano najnowsze wiadomości o wokalistce."Musiała zostać reanimowana"

Podobno 10 maja w niedzielę, podczas próby wybudzenia artystki, doszło do pogorszenia stanu jej zdrowia, zatrzymania akcji serca i reanimacji. "Bonnie Tyler musiała zostać reanimowana po zatrzymaniu akcji serca, gdy lekarze próbowali wybudzić ją ze śpiączki w szpitalu w Algarve" - przekazał "Daily Mail". Według Liberto Mealhy, przyjaciela Bonnie Tyler "lekarze są optymistyczni" co do powrotu piosenkarki do zdrowia. "Sytuacja jest poważna, a rokowania pozostają bardzo ostrożne. Pracownicy służby zdrowia próbują kontrolować infekcję za pomocą dużych dawek antybiotyków" - czytamy na stronie dziennika Correio da Manha.

Fani ruszyli z komentarzami w sieci. Tak wspierają Bonnie Tyler. "Niech Bóg ma ją w opiece"

Informacja o hospitalizacji Bonnie Tyler poruszyła internautów, którzy stale zostawiają komentarze w mediach społecznościowych. Fani mają nadzieję, że wokalistka wróci do zdrowia. "Bonnie, trzymaj się", "Modlę się za ciebie", "Mam nadzieję, że wszystko dobrze", "Niech Bóg ma ją w opiece. Oby wróciła do zdrowia", "Uwielbiam cię Bonnie. Wracaj do zdrowia", "Co za przykra informacja, modlę się", "Bonnie to moja ukochana wokalistka. Mam ją w swoich myślach", "Mam nadzieję, że to nie jest prawda"- czytamy w mediach społecznościowych.