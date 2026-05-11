Armagedon w sieci po debiutanckim koncercie Englert. Ścibakówna zareagowała. I to jak!

Helena Englert ma za sobą debiutancki koncert, który wzbudził spore emocje. Nie wszyscy byli zachwyceni popisami muzycznymi aktorki. Jej matka Beata Ścibakówna postanowiła zareagować.
Helena Englert zdecydowała się na karierę w branży filmowej, idąc w ślady znanych rodziców - Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Mogliśmy ją zobaczyć w takich produkcjach jak: "#BringBackAlice", "Śleboda" czy "Znaki". Niedawno zdecydowała się jednak rozwijać w innym kierunku i próbuje swoich sił w muzyce. Ma na koncie singiel "Pani domu", a także utwór "Milcz". 8 maja Englert zadebiutowała na scenie i zagrała koncert na evencie Alter Artu, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Internauci masowo komentowali jej debiut, nie wszystkie komentarze były jednak przychylne. Głos postanowiła zabrać Ścibakówna i jasno podsumowała występ córki.

Helena Englert skupia się obecnie na rozwoju w branży muzycznej. 9 maja pochwaliła się fanom tym, że ma za sobą debiutancki koncert. "Zagrałam wczoraj pierwszy koncert w życiu! Dziękuję za możliwość zadebiutowania u was. Nie mogę się doczekać kolejnych występów. A za dwa tygodnie wydajemy kolejnego singla" - napisała na Instagramie z entuzjazmem, dołączając do postu zdjęcia i filmiki z wydarzenia. Niektórzy byli zachwyceni występem Englert. Podkreślali, że bardzo podobał im się koncert aktorki (więcej na ten temat TUTAJ). Pojawiły się jednak negatywnie nacechowane komentarze. "Dno" -napisał gorzko jeden z internautów. "To daj unfollow mordo i dzięki za podbicie algorytmu ego" - napisała. To właśnie pod tą wymianą zdań głos zabrała Beata Ścibakówna. Przekazała córce słowa wsparcia. 

Moja gwiazda! Duma! Love

- skomentowała mama Heleny Englert. 

Helena Englert o działaniu w branży muzycznej. Ta decyzja dojrzewała w niej od dłuższego czasu

Aktorka pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie przyznała, że od dłuższego czasu poświęcała się muzyce i pisaniu tekstów. - Właściwie jak tylko miałam wolne, to po pracy jeździłam albo do studia, albo siedziałam w domu i pisałam teksty. Pomyślałam sobie: kurczę, skoro spędzam nad tym tak dużo czasu i to jest taka moja wielka miłość... - opowiadała. - Na każdej imprezie moi znajomi mają mnie dosyć bo po prostu puszczam swoją muzykę, to może warto byłoby coś z tym zrobić i zastanowić się, czy nie warto by było zająć się tym profesjonalnie - stwierdziła Englert. 

