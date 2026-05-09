Znany raper został radcą prawnym. To dlatego wybrał ten zawód

Łona to znany raper, który zdecydował się iść również inną drogą

Okazuje się, że muzyk został radcą prawnym

Wiadomo, dlaczego się na to zdecydował

Adam "Łona" Zieliński zadebiutował w 2001 płytą "Koniec żartów" nagraną z Webberem. Raper znany jest z takich utworów jak: "To nic nie znaczy", "Gdzie tak pięknie?" i "Błąd". 7 maja dowiedzieliśmy się, że muzyk oficjalnie został radcą prawnym. Dołączył do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, o czym poinformowała sama instytucja.

REKLAMA

Zobacz wideo Trump uderza w nieprzychylnych mu prawników

Zaskakujące wieści ws. Łony. Raper oficjalnie został radcą prawnym

Raper ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2024 roku w wywiadzie dla dwumiesięcznika "Radca Prawny" wyjaśniał, dlaczego nie uzyskał jeszcze wpisu na listę radców prawnych. - Zdałem egzamin radcowski, ale z tym wpisem jeszcze chwilę się wstrzymam. Może stoi za tym jakieś mgliste - i nie do końca pewnie zasadne - przekonanie, że radca powinien się trochę poważniej zachowywać? Nie wiem - komentował. - Ale co do zasad korporacyjnych i etyki, to staram się im na co dzień hołdować, m.in. dzięki aplikacji radcowskiej. Byliśmy na niej wszyscy bardzo poważnie traktowani, kształcili nas znakomici prawnicy - mówił Łona.

8 maja przekazano radosne wieści ws. Zielińskiego. "Z radością informujemy, że ślubowanie złożył od dzisiaj radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny, Adam Zieliński (pseudonim artystyczny ŁONA)" - przekazała w poście na Facebooku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. "Witamy pana mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach teatru prawa i muzycznych" - dodano.

Na zdjęciu widzimy rapera, który pozuje z dziekanem OIRP, Piotrem Sydorem. Dlaczego raper został radcą prawnym? - Spośród wszystkich korporacji radcowska wydawała mi się najsympatyczniejsza. Radcy prawni wydają mi się najfajniejsi - stwierdził w wywiadzie dla koła naukowego studentów prawa szczecińskiego uniwersytetu.

Łona zawsze chciał zostać prawnikiem

W wywiadzie dla wspomnianego dwutygodnika raper przyznał, że już jako nastolatek chciał studiować prawo. - Prawnicy mi pewnie w jakiś sposób imponowali. Równocześnie rozwijała się pasja do muzyki, rapu. One współistniały obok siebie. Od początku wiedziałem, że na styku tych dwóch płaszczyzn leży prawo własności intelektualnej i ani trochę się nie myliłem - przyznał dwa lata temu.