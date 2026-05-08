Sir David Attenborough to jeden z najsłynniejszych popularyzatorów wiedzy o przyrodzie - jeśli nie najsłynniejszy! To na jego programach wychowały się pokolenia. Wielu kojarzy go przede wszystkim z programów "Planeta Ziemia" i "Życie na ziemi", w których odkrywał przed widzami tajemnice świata natury. Zaczął pracę w stacji BBC, gdy sam nie miał w domu telewizora. 8 maja biolog skończył 100 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zielona planeta". Szykuje się kolejna przygoda z sir Davidem Attenborough

Sir David Attenborough świętuje setne urodziny. Czemu zawdzięcza swoją długowieczność?

Attenborough pracę w telewizji zaczął w latach 50. XX wieku. Miał okazję nadzorować pierwsze transmisje w kolorze w Europie, a także inicjował powstawanie programów edukacyjnych. To właśnie on zlecił produkcję "Latającego Cyrku Monty Pythona". W 1979 roku wyemitowano jego przełomowy program "Życie na Ziemi", który zebrał około pół miliarda widzów na całym świecie. "Nikt wcześniej nie podjął się stworzenia serialu przyrodniczego na taką skalę" - zauważyło BBC. Podczas produkcji biolog przemierzył z ekipą telewizyjną 2,5 miliona kilometrów i zwiedził ponad 40 krajów. Dzięki niemu mogliśmy pierwszy raz zobaczyć zwierzęta w naturalnym środowisku.

W wielu wywiadach biolog podkreślał, że "miał i ma szczęście", co ma być sekretem jego długowieczności. Portal Science Alert zauważa, że długie życie Davida Attenborougha to wynik jego podejścia. Badania mówią, że znaczenie w tej kwestii mają nie tylko geny, ale również styl życia i poczucie celu. "Jest on aktywnym, zarówno towarzysko, jak i fizycznie, starszym mężczyzną, który jak na swój wiek pozostaje niezwykle energiczny. W przeszłości rzadko poruszał kwestię przejścia na emeryturę, twierdząc, że sam ten pomysł go 'przeraża'. Zaledwie rok temu, w swoje 99. urodziny, Attenborough wydał nowy film dokumentalny" - stwierdzono.

Tak Muzeum Historii Naturalnej w Londynie świętuje urodziny Davida Attenborougha

Z okazji setnych urodzin biologa Muzeum Historii Naturalnej w Londynie otworzy 19 czerwca interaktywną wystawę "Nasza historia z Davidem Attenborough". Prezentacja wizualna obejmująca obraz 360 stopni będzie trwać 50 minut. Opowie historię życia na Ziemi, a jej narratorem będzie oczywiście jubilat. - Myślę, że każda osoba, która widziała cokolwiek, co zrobił sir David, poczuła się zainspirowana do troski o przyrodę - mówił w rozmowie z agencją Reuters Doug Gurr, dyrektor muzeum.