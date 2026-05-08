Skolim zgarnia fortunę za koncerty. Jego stawki robią ogromne wrażenie

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, w ostatnich latach podbił polski rynek muzyczny i stał się jednym z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia. Gwiazdor niemal codziennie pojawia się na scenie i gra dziesiątki koncertów w całym kraju. Równolegle konsekwentnie rozwija własne biznesy - od sklepu internetowego po działalność związaną ze stacją benzynową - dzięki czemu buduje prawdziwe medialno-biznesowe imperium. Dziś jego gaże za występy należą do najwyższych w branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Skolim oczami Niecika

Skolim wyprzedził gwiazdy polskiej estrady. Jego stawki za koncerty robią wrażenie

Wokalista w 2026 roku planuje zagrać aż 503 koncerty, co czyni go jednym z najbardziej zapracowanych artystów w Polsce. Skolim nie ukrywa też, że jego gaże za występy należą obecnie do najwyższych w branży muzycznej. "Moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tys. ludzi. Wszyscy wójtowie z sąsiednich gmin wk****eni, że się na to nie porwali. Wojewodowie wk****eni, że nie mają tego u siebie. Właściciele klubów, od sześciu lat po pandemii załamani, że kluby nie szły, dzisiaj mówią: "Stary, salę weselną dzięki tobie kupiłem, jesteś lepszy niż kredyt" - tak mówił na ten temat "Super Expressowi".

"Przyciągam ludzi, bawię ludzi, pokrzepiam polskie serca. Czasem dla kogoś do wódeczki, czasem dla kogoś w samochodzie na lepszy humor, a czasem po prostu na randkę, na pierwszy taniec" - przekazał muzyk. Jak podaje portal, Skolim za jeden koncert inkasuje 75 tys. zł i nie obniża swojej stawki. Od początku roku artysta wystąpił już na 132 koncertach, dzięki czemu miał zarobić około 10 mln zł. W planach ma jeszcze 372 występy, które mogą przynieść mu kolejne 27 mln zł. Oznacza to, że łączne dochody muzyka z samych koncertów w tym roku mogą wynieść blisko 37 mln zł!

Skolim zarabia nie tylko z koncertów. Konsekwentnie prowadzi inne biznesy

Dziś fani Skolima mogą nie tylko posłuchać jego utworów na żywo, ale i zakupić bluzę i akcesoria z jego sklepu, perfumy oraz zatankować na jego stacji benzynowej. Ponadto muzyk zaangażował się także w branżę hotelarską. "Ja jestem najbardziej zadowolony z tego, że ja nie żyję na krzywdzie ludzkiej. Żaden mój biznes nie jest oparty na tym, że ktoś ucierpiał, wręcz przeciwnie" - podsumował.