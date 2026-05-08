Tak wyglądała Hanna Turnau, zanim stała się znana. Ależ zmiana

Hanna Turnau zadebiutowała na szklanym ekranie w 2015 roku. To wtedy zagrała w spektaklu telewizyjnym "Zakład Doświadczalny Solidarność". Rok później dostała epizodyczną rolę w filmie "Planeta Singli". Na przestrzeni lat zagrała w takich produkcjach, jak "Leśniczówka" i "Korona królów". Największą popularność przyniosła jej rola Sylwii Kosteckiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam udostępniła swoje archiwalne zdjęcie.

Hanna Turnau na zdjęciu sprzed 16 lat

Trwają matury, a Hanna Turnau podobnie jak wiele innych gwiazd, postanowiła wesprzeć maturzystów. Z tej okazji udostępniła na Instagramie swoje archiwalne zdjęcie z czasów matury. Fotografię wykonano w 2010 roku, a więc 16 lat temu. Aktorka pokazała przy tym, że ma do siebie ogromny dystans.

Z okazji matur przypominam wam siebie ze studniówki 2010. Także kochani maturzyści pamiętajcie - najlepsze dopiero przed wami

- napisała, nie kryjąc przy tym rozbawienia.

Zdjęcie (znajdziecie je w naszej galerii) spodobało się też internautom, którzy również śmiali się w komentarzach. "Kocham to!", "Jak to mówią, stara już byłaś. Jak my wszystkie", "To post z serii dlaczego trzydziestoparolatki wyglądają tak młodo. Bo staro już wyglądały" - czytamy. Nie zabrakło również komplementów. "Byłaś piękna i jesteś po dziś dzień", "Hanna, wyglądasz tak niewinnie i słodko", "Niczym Taylor Swift" - pisali fani aktorki.

Hanna Turnau zdementowała plotki o romansie

W czerwcu 2024 roku było bardzo głośno o Hannie Turnau. Rzekomo przyłapano ją na czułościach z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym występuje w serialu "M jak miłość". W marcu 2025 roku podczas rozmowy z portalem Plejada wyjawiła, jak reaguje na plotki o rzekomym romansie. Okazuje się, że aktorka nie przejmuje się medialnymi doniesieniami i podchodzi do nich z dystansem.

- W tej chwili jest śmiech, bo jakbyśmy się mieli denerwować takimi rzeczami, to właściwie na okrągło byśmy się musieli denerwować. Już mam do tego dystans, już trochę się zaczęłam uczyć poruszania w tym środowisku show-biznesowym, więc mam do tego w ogóle spory dystans, co mam wrażenie, też pokazuję w swoich social mediach i na tym mi zależy, żeby pozostać normalną osobą - przekazała