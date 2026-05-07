Nie żyje brytyjski celebryta. 35-latek miał wpaść w szklane drzwi

"The Only Way Is Essex" to program typu reality-show, który emitowany jest w brytyjskiej telewizji od 2010 roku i doczekał się aż 36 sezonów. Widzowie mogli przyglądać się codziennemu życiu mieszkańców Essex. Jedną z gwiazd formatu był Jake Hall. 7 maja media obiegła tragiczna informacja o jego śmierci. Mężczyzna został znaleziony martwy w willi w Hiszpanii. Policja bada sprawę.

Nie żyje brytyjski celebryta. Jego ciało znaleziono w hiszpańskiej willi

Hiszpańskie służby miały przesłuchać w sprawie śmieci Jake'a Halla sześciu świadków - czterech mężczyzn i dwie kobiety. Zeznali oni, że przybyli do willi nad ranem, by kontynuować spotkanie. Policja bierze pod uwagę, iż mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Celebryta miał uderzyć w szklane drzwi. Jake Hall został znaleziony w kałuży krwi z poważnymi obrażeniami głowy. "Koncentrujemy się na teorii, że ofiara zginęła w tragicznym wypadku po uderzeniu głową w szklane drzwi, ale jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, co się stało" - poinformowało policyjne źródło "The Sun". W przeciągu kilku godzin ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok wyjaśniająca, jak zginął Hall.

Jak podaje "Mirror", jeden z sąsiadów twierdzi, że słyszał grupę osób, ale podkreślił, że "nie sprawiali żadnych problemów". Inny sąsiad twierdzi, że wygląd jednej osób wyjątkowo go przestraszył. Głos zabrała narzeczona Jake'a Halla poprzez swojego reprezentanta. "W tej chwili Misse skupia się na wspieraniu i ochronie swojego dziecka, które próbuje pogodzić się z tą druzgocącą stratą. Rodzina prosi o zachowanie prywatności, wyrozumiałość i szacunek w tym trudnym dla nich czasie" - przekazano w oświadczeniu.

To dzień przed śmiercią opublikował Jake Hall

Uczestnik popularnego show cały czas był aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio dzielił się z obserwatorami na Instagramie zarówno zdjęciami, jak i filmikami. Dzień przed śmiercią opublikował filmik, na którym pokazuje się przed kamerą, by po chwili zaprezentować ruchy taneczne córki, River. Jake Hall doczekał się pociechy z byłą już partnerką, Beqiri. "Życie bywa czasem do bani, ale postaram się pamiętać o dobrych rzeczach - patrzeć na sprawy z innej perspektywy – po prostu tworzę sztukę - w wielu formach" - napisał Hall.