Jolanta Kwaśniewska przez dekadę pełniła funkcję pierwszej damy. I choć nie jest nią już od lat, cały czas skupia się na działalności charytatywnej. Tym razem zdecydowała się zwrócić do seniorów. Żona byłego prezydenta wystosowała apel, w którym zachęciła osoby starsze do skupienia się na swoich potrzebach. Tymi słowami namawia ich do wzięcia udziału w wydarzeniu "Serce Łodzi bije dla Seniorów".

Jolanta Kwaśniewska apeluje do seniorów. Nie chce, by ich pomijano

Jak zaznaczyła była pierwsza dama, priorytetem są dla niej seniorzy. "Od lat sprawy seniorów są dla mnie najważniejsze. (…) W pewnym momencie doszłam do wniosku, że jest grupa społeczna, która jest trochę na uboczu i są to seniorzy" - przekazała cytowana przez "Super Express". Kwaśniewska zaznaczyła, że osoby starsze, które stają się coraz większą częścią społeczeństwa, nie są balastem, a jest wręcz przeciwnie - warto korzystać z ich cennego doświadczenia. "Rządzący muszą myśleć o tym, jak ten wielki potencjał, jakim są osoby w wieku senioralnym, wykorzystać" - podkreśliła.

Jolanta Kwaśniewska chce również walczyć ze stereotypami, które są bardzo krzywdzące. Chce, by nie przypinano im społecznych łatek i sztywnych ram. Uważa, że wiek nie powinien determinować naszej codzienności i dążenia do spełnienia marzeń. "Sprzeciwiam się tym określeniom, że kobiety w pewnym wieku nie powinny czegoś zrobić, albo nosić. Ja jestem kobietą 'w pewnym wieku' - dlaczego nie mogę nosić modnych butów, mieć fryzury, jaka mi najbardziej odpowiada, czy bardzo kolorowo się ubierać? Wszystko dla nas i nic o nas bez nas! - powiedziała.

Jolanta Kwaśniewska namawia seniorów, by sobie nie żałowali

Była pierwsza dama apeluje, by seniorzy, nie zważając na swój wiek, realizowali pasje i skupiali się na sobie. "Namawiam seniorów do tego, żeby byli samolubni. Często zdarza się tak, że babcia nie może pójść prywatnie do lekarza, na kawę do kawiarni, albo nie kupi sobie torebki, o której marzy, bo wszystkie pieniądze odkłada dla dzieci, dla wnuków" - zauważyła Kwaśniewska, podkreślając, że młodsze pokolenia "radzą sobie w życiu lepiej niż my". "Dlatego zachęcam: wydawajmy te pieniądze na siebie, żyjmy tu i teraz! Każdego dnia twórzmy dla siebie małe święto" - uznała.

"Serce Łodzi bije dla Seniorów" to wydarzenie, dzięki któremu seniorzy będą mieli okazję wejść na stadion Widzewa Łódź. Tam dotkną murawy, zobaczą obiekt z perspektywy zawodników, a także będą mogli poczuć sportowe emocje. Uczestnicy skorzystają z treningów dostosowanych do ich możliwości, paneli dyskusyjnych, będą też mogli wziąć udział w konsultacjach zdrowotnych. "Zapraszam wszystkich seniorów 24 maja od godz. 12:00 na stadion Widzewa w Łodzi. Do zobaczenia!" - powiedziała Jolanta Kwaśniewska.