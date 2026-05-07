Paweł Deląg to człowiek wielu talentów. Jest nie tylko aktorem i reżyserem, ale też wokalistą. Teraz postanowił sprawdzić się w kuchni. Gwiazdor był bowiem gościem najnowszego odcinka programu "Gwiazdorska kuchnia Ani". Razem z szefową kuchni Anią Strażyńską 56-latek przygotował przed kamerami m.in. tatara. Podczas degustacji zdecydował się na zaskakujące słowa na temat... Polaków.

Paweł Deląg o zachowaniu Polaków. "Zawsze się trochę krygują"

Paweł Deląg w programie "Gwiazdorska kuchnia Ani" zdobył się na opinię dotyczącą Polaków. Aktor twierdzi, że Polacy są zbyt skromni i brakuje im pewności siebie. Przez to nie potrafią się doceniać. - Wiesz, co mi się podoba? Że bardzo dobrze i bardzo wysoko oceniasz własne umiejętności. Uważam, że nam tego w Polsce trochę brakuje. (...) Polacy mają taką wrodzoną skromność. [Mówią - red.] "może nie, wiesz", "może nie do końca" i tak zawsze się trochę krygują. Po amerykańsku to jest "tak, jestem znakomitym szefem kuchni" - powiedział w rozmowie z Strażyńską. Na tym nie koniec, bo po chwili kontynuował swoje przemyślenia.

Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która by nam się przydała. Przydałoby nam się trochę więcej dobrego samopoczucia. (...) Czyli trochę więcej miłości własnej. Widzisz, znów wszystko sprowadza się do miłości

- usłyszeli widzowie.

Paweł Deląg o patriotyzmie

Jakiś czas temu Deląg zdecydował się podzielić z internautami swoimi rozważaniami na temat tego, czym według niego jest patriotyzm. Zdaniem aktora prawdziwa miłość do ojczyzny wyraża się przez odpowiedzialność - zarówno indywidualną, jak i zbiorową. "Patriotyzm to nie hałas, to nie chaos, to nie krzyki, tylko odpowiedzialność. Nasz kraj odniósł sukces" - zaczął swój emocjonalny wpis na Instagramie. Gwiazdor przy okazji poruszył także temat wojska i ewentualnej obrony naszego kraju w razie grożącego mu niebezpieczeństwa. "Możemy być dumni, ale nie możemy być ślepi na istniejące zagrożenia. Dziś to znaczy: silne społeczeństwo i silna armia. Silne społeczeństwo wolne od wszelkiej partyjnej propagandy. Obywatelskie społeczeństwo" - mogliśmy przeczytać.