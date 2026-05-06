Niepokojące wieści nadeszły właśnie o stanie zdrowia Bonnie Tyler. Piosenkarka została hospitalizowana po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Artystka została szybko przetransportowana do szpitala w Faro w Portugalii, gdzie przeszła pilną operację jelit.

Bonnie Tyler trafiła do szpitala. Rzecznik piosenkarki poinformował o jej stanie zdrowia

6 maja wieczorem rzecznik Bonnie Tyler opublikował w sieci oficjalne oświadczenie. "Z przykrością informujemy, że Bonnie została przyjęta do szpitala w Faro na pilną operację jelit. Zabieg przebiegł pomyślnie, a artystka jest obecnie w fazie rekonwalescencji. Wiemy, że rodzina, przyjaciele i fani martwią się tymi wieściami, dlatego dziękujemy za wszystkie życzenia szybkiego powrotu do pełnej formy" - czytamy.

Stan zdrowia piosenkarki określany jest jako stabilny. Wiadomość o jej hospitalizacji zaniepokoiła fanów na całym świecie, szczególnie tych, którzy czekają na jej powrót na scenę. Warto przypomnieć, że Tyler, uznawana za ikonę muzyki, niezłomnie zapewnia, że nie zamierza rezygnować z koncertowania, mimo że jej tempo pracy uległo pewnym zmianom. W 2025 roku podkreśliła, że "nie planuje przejścia na muzyczną emeryturę".

Bonnie Tyler wystąpiła w Konkursie Piosenki Eurowizji. Jak wypadła?

Zbliża się kolejna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, który w 2026 roku organizowany jest w Wiedniu. Warto przypomnieć, że w przeszłości Wielka Brytania stawiała na znane nazwiska, próbując połączyć rozgłos wokalisty z sukcesem konkursowym. Przykładem może być Bonnie Tyler, która w 2013 roku, mimo że jej kariera nieco przygasła, została poproszona przez BBC o reprezentowanie kraju w Malmö. Wokalistka zaprezentowała utwór "Believe In Me" z albumu Rocks And Honey. Niestety, mimo rozpoznawalnego nazwiska, wykonanie nie przypadło do gustu ani jurorom, ani widzom, a Wielka Brytania znalazła się na 19. miejscu.