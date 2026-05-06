Łatwogang zebrał ponad 280 mln zł dla fundacji Cancer Fighters.

Akcja wywołała ogromne zainteresowanie, ale też pytania o podatki.

Ministerstwo Finansów potwierdziło brak opodatkowania środków.

Fundacja korzysta ze statusu organizacji pożytku publicznego.

Darczyńcy mogą odliczyć wpłaty w rozliczeniu podatkowym.

26 kwietnia oczy internautów zwrócone były na jedną akcję charytatywną. Stream zorganizowany przez Łatwoganga zakończył się spektakularnym wynikiem. Zebrano ponad 280 milionów złotych na wsparcie fundacji Cancer Fighters. Skala wydarzenia była ogromna, a internauci i celebryci masowo angażowali się w pomoc. Wraz z rosnącą kwotą pojawiły się jednak pytania o to, jak taka suma zostanie rozliczona i czy nie będzie wiązała się z wysokimi obciążeniami podatkowymi. Teraz wszystko stało się jasne.

Ministerstwo Finansów zabiera głos w sprawie podatku. Potwierdziły się doniesienia

Wątpliwości na temat podatku od zbiórki Łatwoganga postanowiło rozwiać Ministerstwo Finansów, które w komentarzu dla PAP wyjaśniło zasady obowiązujące w takich przypadkach. Jak wskazano, organizacje pozarządowe mogą korzystać ze zwolnień podatkowych, o ile środki są przeznaczane na cele statutowe, takie jak pomoc społeczna czy ochrona zdrowia. W przypadku fundacji sytuacja jest jeszcze bardziej klarowna. Fundacja Cancer Fighters, która ma status organizacji pożytku publicznego, objęta jest dodatkowymi ulgami, które wynikają z przepisów ustawy o CIT. Oznacza to, że pieniądze zebrane podczas akcji nie będą objęte podatkiem, jeśli zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dobra wiadomość także dla darczyńców zbiórki Łatwoganga

Na tym jednak pozytywne informacje się nie kończą. Osoby, które wsparły zbiórkę, również mogą odnieść korzyści. Przekazane darowizny można uwzględnić w rozliczeniu rocznym i odliczyć od podstawy opodatkowania. Obowiązują przy tym określone limity, ale dla wielu darczyńców to dodatkowa motywacja do pomagania. W przypadku rozliczenia PIT można odliczyć darowizny do wysokości sześć proc. dochodu lub przychodu, natomiast przy CIT limit ten wynosi 10 proc. osiągniętego dochodu. Wystarczy odpowiednio wykazać wpłatę w zeznaniu podatkowym wraz z danymi fundacji.