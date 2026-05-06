W tym roku nasz kraj na Eurowizji reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Piosenkarka wystąpi w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja.

Po pierwszej próbie Polska podskoczyła w typowaniach bukmacherów. Wcześniej byliśmy na 13. miejscu. Teraz jesteśmy na miejscu 10.

Eurowizja zbliża się wielkimi krokami. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska jest już po swojej pierwszej próbie. 7 maja piosenkarka wejdzie na scenę po raz drugi. To właśnie wtedy zobaczymy 30-sekundowy fragment jej występu. Pierwsza próba Alicji odbiła się w mediach szerokim echem. Bukmacherzy również nie przeszli obok niej obojętnie.

Alicja Szemplińska awansuje do finału?

Jak czytamy w oficjalnej relacji EBU zamieszczonej na Reddicie, Alicja będzie miała na scenie interesujący rekwizyt, który podobno świetnie prezentuje się w kamerze. "Jest to rekwizyt, który sam w sobie może wydawać się prosty (choć nadal robi wrażenie), ale w momencie, w którym Alicja i jej czterech tancerzy zaczynają z nim pracować, zmienia się w coś naprawdę specjalnego. Reżyser tego występu naprawdę wiedział, co robi, co widać po sposobie, w jaki kamera łapie światła i cienie wokół Alicji i tancerzy" - napisano.

Wspomnianym rekwizytem jest duża platforma. Na jednym ze zdjęć widzimy, jak zrobiono z niej rampę, po której ześlizgują się tancerze. Trzeba przyznać, że ujęcia robią wrażenie. Przed pierwszą próbą Polska znajdowała się u bukmacherów na 13. miejscu (łącznie w naszym półfinale jest 15 krajów). Teraz Alicja wskoczyła na miejsce 10., co oznacza, że zdaniem bukmacherów może zakwalifikować się do finału. Czy tak będzie? O tym przekonamy się już 12 maja.

Alicja Szemplińska o udziale Izraela. "Stoję za prawami człowieka"

Wiele polskich gwiazd zrezygnowało z udziału w preselekcjach z powodu kontrowersyjnej decyzji EBU - organizatorzy postanowili, że wbrew wszelkim kontrowersjom nie zakończą współpracy z izraelskim nadawcą. Co na ten temat miała do powiedzenia Alicja Szemplińska? - Ja widzę się jako artystka, która bierze udział w konkursie dla muzyki, bo powinno to być święto muzyki. Moja piosenka jest apelem, manifestem wolności, i uważam, że my jako artyści nie powinniśmy się wstydzić. Wiemy, kto powinien się wstydzić. Jestem absolutnie przeciwna wojnie i stoję za prawami człowieka - mówiła Pudelkowi.