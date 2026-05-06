Sławomir Mazur to muzyk disco polo, który występuje pod pseudonimem Chucho. Jak sam przyznał, w ostatnim czasie był znacznie mniej aktywny w social mediach i, jak się okazuje, nie bez powodu. Przyznał wprost, że "tempo życia go przytłoczyło", a gdy wyjechał na zagraniczne wakacje, to zamiast odpocząć i zrelaksować się, trafił do szpitala. Wszystko wyjaśnił w poście.

Fani Sławomira Mazura zaniepokoili się jego nieobecnością na Instagramie, a nowe nagranie, które wrzucił, z pewnością ich nie uspokoiło. Mogliśmy zobaczyć na nim muzyka, który leży na szpitalnym łóżku z maską do nebulizacji na twarzy. "(...) Nawet ostatnio podczas urlopu za granicą, gdzie powinienem de facto wypocząć i uspokoić głowę, z wypoczynku przerodziło się w sanatorium. Na szczęście skończyło się na nocy w klinice i udało się ustabilizować sytuację. Było to już ponad dwa tygodnie temu, więc na spokojnie mogę już o tym pogadać" - napisał na Instagramie.

W dalszej części wpisu stwierdził, że nie chce się żalić, ale zamierza przestrzec swoich fanów, by pamiętali o wykupieniu dodatkowych ubezpieczeń, zwłaszcza gdy planują zagraniczne wyjazdy, np. do Egiptu, Turcji albo Grecji. Koszty pobytu w szpitalu mogą być bowiem ogromne. "Przed wyjazdem czułem się dobrze, nagle potrzebna była interwencja szpitalna, koszty, które musiałbym ponieść, sięgałyby kilku tysięcy dolarów, a tak zapłaciłem parę złotych dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie" - napisał Chucho. - Pamiętajcie, że urlop/wakacje to czas zabawy, wypoczynku, ale czasem i nieprzewidzianych momentów, na które trzeba się zabezpieczyć - podsumował.

Lawina komentarzy pod wpisem Chucho

Gdy muzyk wrzucił swój wpis, fani natychmiast ruszyli do komentowania. Wszyscy życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowia i siły", "Dużo zdrówka!", "Życzę szybkiego powrotu do zdrowia... Trzymaj się mocno" - pisali fani. Chucho chętnie reagował i pod każdym wpisem zostawił swój komentarz z podziękowaniami.