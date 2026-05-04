Jakub Łoza zagrał nie tylko we wspomnianym hicie TVP2, ale i "Szpitalu św. Anny" oraz "Najpierw ucichły ptaki". Realizował się również zawodowo jako trener personalny. O śmierci aktora dowiedzieliśmy się z Facebooka. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3.00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. (...). Z wyrazami szacunku, rodzina Jakuba" - mogliśmy przeczytać na Facebooku aktora. Co przekazała agentka?

REKLAMA

Zobacz wideo Czarzasty tak żegnał Litewkę

Jakub Łoza wspominany przez agentkę. "Nie miałam żadnych informacji..."

Z agentką aktora porozmawiał "Fakt". Ewa Rączy z agencji Skene jest wstrząśnięta śmiercią Łozy. Przed nimi było wiele wspólnych projektów. "Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi" - przekazała agentka.

W tej samej rozmowie Rączy wskazała cechy charakterystyczne aktora i ciepło go powspominała. "Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać - choćby wtedy, gdy zdecydował się odejść od wizerunku stricte sportowego na rzecz bardziej aktorskiego" - przekazała. Dodała, że był wręcz stworzony do bycia przed kamerą i lubił pracę z ludźmi. "Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym. Kimś, kto dawał innym coś dobrego - swoją obecność, profesjonalizm i pozytywną energię. Tym bardziej trudno pogodzić się z jego odejściem. To naprawdę nie do uwierzenia" - uzupełniła.

Jakub Łoza nie żyje. Szczegóły pogrzebu aktora

Bliscy Jakub Łoza przekazali już na Facebooku zmarłego aktora informacje dotyczące pogrzebu. Uroczystości odbędą się 7 maja 2026 roku o godz. 11.30 na cmentarzu Cmentarz Wilkowyja. To w jego rodzinnym mieście Rzeszowie zaplanowano ostatnie pożegnanie. Pod tym wpisem nie zabrakło oczywiście słów wsparcia oraz kondolencji dla rodziny.