Piotr Gąsowski przebywa obecnie w Hiszpanii. Jak wiadomo, wiele polskich gwiazd w ostatnich latach nabyło w tym kraju nieruchomości. Wśród znaleźli się m.in. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska. Znany prezenter postanowił odwiedzić parę. Po drodze doszło jednak do zaskakującej sytuacji. Musiał prosić o pomoc znajomych.

Piotr Gąsowski miał wypadek w Hiszpanii. "To był uroczy wieczór, pełen wspomnień!"

Gąsowski postanowił podzielić się w mediach społecznościowych relacją z wyprawy do Dowborów. Po drodze jednak doszło do małego wypadku. Skuter, którym podróżował, wjechał do rowu. - Nie uwierzycie, co mi się wydarzyło. Siedzę sobie w Hiszpanii. Jest fajnie, cudownie, miło. Dzwoni Maciek i zaprasza do siebie. (...) Biorę skuter, zamiast wziąć samochód i decyduję się jeszcze (żeby pojechać - red.) na skróty - opowiedział na InstaStories gwiazdor. Gdy maszyna stanęła, zdecydował zadzwonić po pomoc do kolegi z branży.

Nikogo tu nie ma. (...) On (skuter - red.) podjeżdża pod górę i nagle staje, i robi "puf". Właśnie tak to wygląda. Wleciałem w rów, urwałem sobie lusterko, szyba stłuczona, nie mogę go wydostać. (...) Dzwonię do Maćka

- zrelacjonował dalej Gąsowski. Prezenter nagrał Dowbora, gdy ten przybył mu na pomoc. Ostatecznie udało im się rozwiązać problem. "Maciek i Tomek pomogli mi wyciągnąć mojego rumaka z rowu i pojechaliśmy już razem do Dowborów. To był uroczy wieczór, pełen wspomnień!" - przekazał w ostatnim wpisie Gąsowski.

Hiszpański dom Dowborów zachwyca. Wnętrza robią spore wrażenie

O zakupie domu w Hiszpanii Dowborowie poinformowali jeszcze w 2022 roku. Para od tamtej pory zaczęła coraz częściej spędzać wolny czas w posiadłości w Marbelli. To przestronna, dwupiętrowa, otoczona zachwycającym ogrodem willa z dużym tarasem. Wnętrza w domu utrzymane są w jasnych kolorach, które idealnie komponują się z drewnianymi meblami i dodatkami. Liczne, duże okna wpuszczają do środka sporo naturalnego światła, nadając przytulny charakter. Zdjęcia willi znajdziecie w galerii w artykule: "Koroniewska i Dowbor pokazali wnętrza hiszpańskiego domu. Widok z tarasu zachwyca".