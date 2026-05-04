Martyna Wojciechowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek, która zyskała popularność dzięki autorskiemu programowi podróżniczemu "Kobieta na krańcu świata". Prywatnie jest ona mamą Marysi, która w tym roku zdaje maturę. Wojciechowska opublikowała w mediach społecznościowych post i wsparła maturzystów. Przekazała im ważne słowa, podkreślając, że wyniki egzaminów ich nie definiują. Przy okazji dziennikarka dodała zdjęcie, na którym widzimy ją jako nastolatkę.

4 maja oficjalnie rozpoczął się sezon matur - wśród zdających egzamin dojrzałości jest również córka Martyny Wojciechowskiej. Podróżniczka zdecydowała się na opublikowanie postu na Instagramie, w którym wsparła maturzystów. "Kochani maturzyści! Trzymam za was bardzo mocno kciuki! Za rodziców też, bo jako mama tegorocznej maturzystki rozumiem doskonale, jak rodzice mogą się stresować. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, niech wszystko pójdzie po waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym 'egzaminem dojrzałości'" - napisała.

Dziennikarka zaznaczyła, że to po prostu kolejny etap, który nikogo nie definiuje. "Potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi waszą wartość. Młode głowy, dbajcie o siebie i o swoje głowy. Dbajcie o swoje marzenia i pasje. Czasem do realizacji szczęśliwego życia prowadzą niekonwencjonalne drogi. Część z was się o tym na pewno przekona" - podkreśliła.

Wojciechowska sama nie dostała się na wymarzone studia. "Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury" - wspomina podróżniczka. "Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu. Kibicuję wam z całego serca!" - zaznaczyła. "A na zdjęciu ja, w mojej buntowniczej wersji w czasach liceum z ukochanym psem Olafem rasy 'składak'" - podsumowała.