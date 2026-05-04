Zespół Ich Troje wziął udział w Majówkowym Festiwalu 3 Maja we Włocławku, na którym dopisała frekwencja fanów. Po zakończeniu koncertu doszło jednak do niebezpiecznego incydentu - jak podał portal DDWłocławek, mężczyzna zaatakował kobietę nożem. Sprawca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale świadkowie ruszyli za nim w pościg.

Ich Troje i groźny incydent po występie. Służby ujawniają szczegóły

Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, mł. asp. Tomasz Tomaszewski, w rozmowie z Plejadą opisał, jak przebiegało całe zdarzenie. - W niedzielę [3.05.2026 - przyp. red.] po godz. 22.30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku we Włocławku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę w pobliżu sklepu i po zdarzeniu oddalił się. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn pobiegło za sprawcą ataku na kobietę i zaatakowali go, raniąc nożem i bijąc - przekazał mł. asp. Tomasz Tomaszewski.

Do szpitala przewieziono kobietę i mężczyznę, a w związku ze sprawą policja zatrzymała dwie osoby. - 44-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna nietrzeźwi zabrani zostali do szpitala. Do sprawy mundurowi zatrzymali 37-latka, który trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Trwają czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia - dodał funkcjonariusz. - Dzisiaj [4.05.2026 - przyp. red.] w wyniku podjętych czynności przez policjantów z Włocławka został zatrzymany na terenie Włocławka drugi mężczyzna w wieku 46-lat do sprawy pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia - uzupełnił.

Do tej pory wiele mówiło się także o kulisach życia prywatnego Michała Wiśniewskiego, który nie ukrywa, że relacje miłosne w świecie show-biznesu bywają wymagające. Artysta podkreśla, że od początku stawiał na szczerość i nie idealizował rzeczywistości w rozmowach z partnerkami. - Ja w każdym związku nie tylko uprzedzałem, ale próbowałem zniechęcić do związku każdą swoją połówkę - komentował dla Jastrząb Post.