Dramatyczne sceny po koncercie Ich Troje. Doszło do ataku nożownika

Zespół Ich Troje nie zwalnia tempa i stale koncertuje. Wkrótce grupa wystąpi m.in. w Stargardzie, Kołobrzegu i Międzyzdrojach. "Ja oczywiście pracuję siedem dni w tygodniu i nawet jeżeli nie gramy koncertu, to pracuję. Przecież trzeba kiedyś zrobić nagrania zrobić piosenki, trzeba przygotować się do roli, jeśli to jest spektakl" - komentował Wiśniewski w rozmowie z ebilet.pl. Teraz w mediach pojawiły się niepokojące informacje na temat najnowszego koncertu Ich Troje. Występ był finałowym punktem Festiwalu 3 Maja we Włocławku. Po koncercie zespołu mężczyzna ugodził kobietę nożem. Wiadomość jako pierwszy przekazał portal ddwloclawek.pl.

Atak po koncercie Ich Troje. Jest komentarz policji. "Ich stan jest poważny"

Tomasz Tomaszewski, oficer prasowy KMP Włocławek, szczegółowo opisał zdarzenie. "W niedzielę po godzinie 22:30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku we Włocławku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę w pobliżu sklepu i po zdarzeniu oddalił się" - przekazał, cytowany przez nwloclawek.pl. Jak się okazuje, dwóch mężczyzn ruszyło w pościg za napastnikiem. "Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn pobiegło za sprawcą ataku na kobietę i zaatakowali go raniąc nożem i bijąc" - dodał Tomasz Tomaszewski.

Nożownik trafił do szpitala. "Trwają czynności"

Obecnie służby ustalają przebieg zdarzeń. 38-latek i 44-latka trafili do szpitala. "44-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna nietrzeźwi zabrani zostali do szpitala. Do sprawy mundurowi zatrzymali 37-latka, który trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Trwają czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - skomentował oficer prasowy KMP Włoclawek.

Portal nwloclawek.pk przekazał także informacje na temat dalszych działań w sprawie. "Śledczy ustalają dokładny przebieg wydarzeń. Kluczowe będzie ustalenie, kto brał udział w drugim ataku i czy był to spontaniczny odwet, czy działanie zaplanowane. Sprawdzany jest też kontekst zdarzenia — w tym obecność większej liczby osób w centrum podczas majówki" - czytamy na stronie.