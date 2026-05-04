Dramatyczne sceny po koncercie Ich Troje. Doszło do ataku nożownika

Zespół Ich Troje nie zwalnia tempa i stale koncertuje. Wkrótce grupa wystąpi m.in. w Stargardzie, Kołobrzegu i Międzyzdrojach. "Ja oczywiście pracuję siedem dni w tygodniu i nawet jeżeli nie gramy koncertu, to pracuję. Przecież trzeba kiedyś zrobić nagrania zrobić piosenki, trzeba przygotować się do roli, jeśli to jest spektakl" - komentował Wiśniewski w rozmowie z ebilet.pl. Teraz w mediach pojawiły się niepokojące informacje na temat najnowszego koncertu Ich Troje. Występ był finałowym punktem Festiwalu 3 Maja we Włocławku. Po koncercie zespołu mężczyzna ugodził kobietę nożem. Wiadomość jako pierwszy przekazał portal ddwloclawek.pl.
Tomasz Tomaszewski, oficer prasowy KMP Włocławek, szczegółowo opisał zdarzenie. "W niedzielę po godzinie 22:30 na jednej z ulic odchodzących od Starego Rynku we Włocławku doszło do zdarzenia, gdzie 38-letni mężczyzna ugodził 44-letnią kobietę w pobliżu sklepu i po zdarzeniu oddalił się" - przekazał, cytowany przez nwloclawek.pl. Jak się okazuje, dwóch mężczyzn ruszyło w pościg za napastnikiem. "Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że dwóch mężczyzn pobiegło za sprawcą ataku na kobietę i zaatakowali go raniąc nożem i bijąc" - dodał Tomasz Tomaszewski.
Obecnie służby ustalają przebieg zdarzeń. 38-latek i 44-latka trafili do szpitala. "44-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna nietrzeźwi zabrani zostali do szpitala. Do sprawy mundurowi zatrzymali 37-latka, który trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Trwają czynności w sprawie pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - skomentował oficer prasowy KMP Włoclawek.
Portal nwloclawek.pk przekazał także informacje na temat dalszych działań w sprawie. "Śledczy ustalają dokładny przebieg wydarzeń. Kluczowe będzie ustalenie, kto brał udział w drugim ataku i czy był to spontaniczny odwet, czy działanie zaplanowane. Sprawdzany jest też kontekst zdarzenia — w tym obecność większej liczby osób w centrum podczas majówki" - czytamy na stronie.