4 maja w całej Polsce rozpoczęły się matury. Uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego

Bedoes, który ma spore grono młodszych odbiorców, zamieścił w sieci motywacyjne nagranie

O słowach rapera na temat matur może być głośno

Bedoes ma bardzo napięty grafik. Niedawno raper i 11-letnia Maja Mecan, która choruje na ostrą białaczkę szpikową, wydali piosenkę "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Utwór zainspirował influencera Łatwoganga do rozpoczęcia dziewięciodniowej transmisji na żywo. Podczas live'a zbierał fundusze na rzecz dzieci chorych na raka. Kwota przekroczyła 282 miliony złotych. Bedoes aktywnie wspierał inicjatywę influencera i brał udział w transmisji na żywo. Dodatkowo przeznaczył na zbiórkę ponad milion złotych i kontynuuje działania charytatywne. Mimo wielu obowiązków raper nie zapomniał o tegorocznych maturzystach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska poznała Bedoesa. Tym jej zaimponował

Bedoes zwrócił się do maturzystów. "To nie jest koniec świata"

4 maja maturzyści zmierzyli się z podstawowym egzaminem z języka polskiego. Bedoes zamieścił w sieci krótkie nagranie, w którym zmotywował swoich odbiorców i okazał im wsparcie. - Nawet jak wam nie pójdzie, to nie jest koniec świata. Ten stres, ta presja, którą nakłada na nas społeczeństwo, szczególnie w szkole, te oceny i tak dalej, i tak dalej, to nie jest warte tego, żeby naprawdę aż tak to przeżywać. Dacie radę, będzie super, zdacie, to jest super, to jest wspaniale. Jeśli nie, to poprawicie - mówił.

W opisie filmu również zwrócił się do maturzystów. Stwierdził, że nastawienie do egzaminu jest niezwykle ważne. "Nie dajcie się presji społeczeństwa, w te godziny się już więcej nie nauczycie, niż nauczyliście się przez ostatnie lata, więc najważniejsze, żebyście wjechali w to z pewnością siebie. Będzie dobrze" - dodał raper. My również trzymamy kciuki!

Bedoes Otwórz galerię

Karol Nawrocki o maturzystach. "Trzymam za was kciuki"

Bedoes nie był jedyną osobą, która zwróciła się do maturzystów. Głos zabrał także prezydent Polski. "Drodzy maturzyści, dziś rozpoczynacie egzamin dojrzałości. Życzę wam wiary we własne siły i zdobytą wiedzę. Trzymam za was kciuki. Powodzenia!" - napisał Karol Nawrocki w mediach społecznościowych.