Po tym, jak Miłosz Jaskuła wzruszył się w "Mam talent!" po ogłoszeniu werdyktu, poseł Marcin Józefaciuk złożył wniosek do Rzeczniczki Praw Dziecka

Rzeczniczka Praw Dziecka podjęła już działania w tej sprawie

Rzeczniczka zaapelowała o usunięcie newralgicznych fragmentów programu

Złożono też pytanie o wsparcie psychologiczne dla uczestników programu

W pierwszym półfinale "Mam talent!" spore poruszenie wśród widzów wywołał występ Miłosza Jaskuły. Chłopiec, który zaprezentował swoje umiejętności gry na fortepianie, po ogłoszeniu werdyktu nie krył łez, co spotkało się z licznymi reakcjami ze strony internautów. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Rzeczniczka Praw Dziecka podjęła działania mające na celu zbadanie, czy młody uczestnik otrzymał odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Rzeczniczka Praw Dziecka interweniuje ws. Miłosza Jaskuły z "Mam talent!"

Wkrótce po emisji odcinka z udziałem dziesięciolatka poseł Marcin Józefaciuk opublikował wpis, w którym poinformował o złożeniu wniosków do odpowiednich instytucji, w tym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rzeczniczki Praw Dziecka, aby zajęły się tą sprawą.

O dalsze działania Rzeczniczkę Praw Dziecka zapytała Plejada. W odpowiedzi wyjaśniono, że podjęto dalsze kroki, reagując na wskazane zdarzenie. - Rzeczniczka Praw Dziecka, samodzielnie, w reakcji na wskazane zdarzenie skierowała wystąpienie do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o zbadanie wskazanej audycji zgodnie z właściwością Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także o przekazanie stanowiska rady w kwestiach związanych z udziałem małoletnich osób w audycjach audiowizualnych o charakterze rozrywkowym - napisano.

RPD zwróciła się także do organów reprezentacji TVN S.A. (nadawcy programu "Mam Talent!") oraz FremantleMedia Polska sp. z o.o. (producenta tego programu) z prośbą o przekazanie stanowiska wobec wydarzenia, jakie miało miejsce w odcinku wyemitowanym 11 kwietnia 2026 roku oraz wskazanie, jakie zostały podjęte działania

- przekazało biuro prasowe.

Marcin Józefaciuk apeluje o ochronę praw dzieci w programach rozrywkowych

Na tym nie koniec, ponieważ Rzeczniczka Praw Dziecka zapytała przedstawicieli stacji o to, czy uczestnikom programu oferowane jest wsparcie psychologiczne. Co istotniejsze, "zaapelowała o usunięcie z dostępu publicznego newralgicznych fragmentów programu" - czytamy w dalszej części komunikatu prasowego.

Pan poseł Marcin Józefaciuk złożył do Biura Rzeczniczki Praw Dziecka wniosek o podjęcie działań w sprawie ochrony praw małoletnich uczestników programów telewizyjnych o charakterze rozrywkowym

- podsumowano.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.