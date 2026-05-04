Ksiądz Rafał Główczyński zabrał głos w sprawie komunijnych prezentów

Duchowny ostrzega przed negatywnym wpływem drogich podarunków na dzieci

Podkreśla, że kosztowne upominki mogą budować materialistyczne postawy

Jako idealny podarunek wskazuje rodzinny wyjazd, najlepiej połączony z duchowym przeżyciem

Wraz z nadejściem sezonu komunijnego co roku wraca temat kosztownych prezentów i hucznych przyjęć organizowanych z tej okazji. Ksiądz Rafał Główczyński, znany w mediach społecznościowych jako "Ksiądz z osiedla", zwrócił uwagę, że podejście rodziców do pierwszej komunii świętej bywa obecnie skrajnie różne. Duchowny wyznał, co sądzi o obdarowywaniu dzieci drogimi prezentami z tej okazji. Nie gryzł się w język.

Ksiądz nie przebierał w słowach. Tak ocenił komunijny przepych

Ksiądz Rafał w wywiadzie z Plejadą wyznał, że rodzice mają przeróżne podejście do pierwszej komunii swoich podopiecznych. "Coraz bardziej widać skrajności tj. część rodziców (mniejsza) chce, żeby to było wydarzenie duchowe, zachęcają rodziny, aby nie było drogich prezentów, optują za skromnymi strojami podczas uroczystości, mówią dzieciom o Jezusie. (...) Spora część traktuje to jako fajną imprezę z drogimi prezentami dla dzieci, a przyjęcie komunii jest tylko dodatkiem" - wyznał Główczyński. Zdaniem księdza takie podejście może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.

Rafał Główczyński zwrócił też uwagę na wpływ kosztownych upominków na najmłodszych. "Co do drogich imprez i prezentów, to szkoda mi rodziców, którzy robią to z dobrych intencji, chcą dla dziecka jak najlepiej, jak najpiękniej, jak najdrożej, ale później, to często obraca się przeciwko nim - dzieciaki obdarowywane w ten sposób szybko stają się materialistami i mają coraz większe, odrealnione od sytuacji rodzinnej oczekiwania" - ocenił duchowny.

Rafał Główczyński o drogich prezentach na komunię. Te słowa wywołały dyskusję

Ksiądz Rafał Główczyński przyznał wprost, że uważa, że "drogie prezenty od najmłodszych lat nie uszczęśliwiają dzieci, tylko rozwydrzają". Według duchownego najcenniejszym podarunkiem może być coś zupełnie innego. Duchowny przedstawił swoją alternatywę. "A najlepszy prezent to wspólnie spędzony czas, gdziekolwiek, ale najlepiej w jakimś ważnym duchowo miejscu, na przykład wyjazd do Częstochowy połączony z wizytą w parku rozrywki" - ocenił. Co sądzicie?