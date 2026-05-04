[UWAGA, W TEKŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ OPISY BRUTALNEJ ZBRODNI!]
W oczach świata Marc Rieben i Kristina Joksimovic stanowili obraz idealnej rodziny. Mieli dwie córki. Kristina, finalistka konkursu Miss Szwajcarii, była również trenerką chodzenia po wybiegu, a Marc, syn odnoszącego sukcesy prawnika, mógł poszczycić się dobrą pracą, przestronnym domem i reputacją oddanego ojca. Zaledwie miesiąc przed swoją śmiercią modelka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z romantycznego wyjazdu z mężem, na których widać ośnieżony krajobraz z okien luksusowego hotelu nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii. Na pierwszy rzut oka życie pary wydawało się pełne sukcesu i harmonii. Jednak krótko później doszło do tragedii.
W lutym 2024 roku Rieben w przypływie wściekłości zabił swoją żonę, a następnie poćwiartował jej ciało i wrzucił fragmenty zwłok do blendera - zmiksował je, jak stwierdzono w raporcie z sekcji zwłok.
Proces Marca Riebena właśnie się rozpoczyna. Prokuratura dwa lata po makabrycznej zbrodni ujawniła motyw zabójstwa. Jak podała szwajcarska gazeta "Tages-Anzeiger", zgodnie z aktem oskarżenia wniesionym przez prokuraturę w Bazylei do aktu przemocy doszło podczas kłótni dotyczącej separacji pary. 13 lutego Marc i Kristina mieli omawiać podczas lunchu warunki zbliżającego się rozstania. Jak podaje gazeta, Rieben rzekomo nie zgodził się na rozwód, domagał się wyłącznej opieki nad dziećmi i odmówił żonie wsparcia finansowego.
Rieben przyznał się później do poćwiartowania żony. Powołał się na obronę własną i twierdził, że zrobił to w panice. Opisując wydarzenia poprzedzające zabójstwo, Rieben mówił, że para odbyła pozytywną rozmowę, po czym Kristina "nagle zaatakowała go nożem".
Prokuratorzy twierdzą, że podczas kłótni Rieben chwycił żonę za gardło i przycisnął ją do ściany. Następnie miał owinąć jej szyję "przedmiotem przypominającym wstążkę" i udusić ją, po czym okaleczyć i zmiażdżyć jej ciało.
Sekcja zwłok wykazała, że ciało Kristiny nosiło ślady urazów spowodowanych uderzeniami tępym przedmiotem, w tym rany cięte na twarzy oraz siniaki na nodze, stopie, łopatkach i tylnej części głowy. Część jej włosów została wyrwana.
Po jej śmierci Rieben poćwiartował ciało za pomocą wyrzynarki, noża i nożyc ogrodowych. Śledczy twierdzą, że "starannie usunął" jej macicę, jedyny organ wyjęty z tułowia, co eksperci opisali jako "celowe okaleczenie lub rytualne poniżenie ciała", co może wskazywać na zaburzenia psychiczne. Niektóre fragmenty ciała wrzucono do przemysłowego blendera, a inne rozpuszczono w roztworze chemicznym.
W piwnicznej pralni rodzinnego domu śledczy odkryli później "dużą liczbę" płatów skóry, "niektóre z przyczepionymi mięśniami", a także fragmenty mięśni i kości. Makabrycznego odkrycia poćwiartowanego ciała Kristiny dokonała nie policja, ale jej ojciec.
Po zabójstwie pojawiły się relacje przyjaciół, które ujawniły mroczny obraz prywatnego życia pary, pełnego przemocy i znęcania się jeszcze przed tragedią. Jedna z bliskich przyjaciółek Kristiny opisała Riebena jako osobę kontrolującą, zamkniętą w sobie i coraz bardziej negatywnie nastawioną. - Sprawiał wrażenie bardzo introwertycznego, bardzo krytycznego, a czasami dość aroganckiego - powiedziała dziennikowi "Daily Mail". - Był wobec niej naprawdę lekceważący, w gestach, słowach, a nawet tonie głosu. Chciał, żeby Kristina zniknęła - dodała.
Ponadto przyjaciółka dodała, że ich związek pogorszył się po narodzinach dzieci. - Kristina często mi mówiła, że ich związek, zwłaszcza od czasu narodzin dzieci, nie układał się dobrze. On coraz bardziej się w sobie zamykał i nie pozwalał nikomu się zbliżyć. Ona próbowała z nim rozmawiać i ratować tę relację. Razem chodzili na terapię dla par, z której on zawsze wychodził lub odmawiał udziału. Nie bardzo wiedziała, co robić, bo sytuacja się pogarszała - wspominała.
Proces Riebena rozpocznie się 4 maja w Sądzie Karnym w kantonie Bazylea-Okręg w Muttenz i ma trwać pięć i pół dnia. Wyrok ma zostać ogłoszony 13 maja.
Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. [Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy] Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.