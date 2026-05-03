Grafiki Matyldy Damięckiej od zawsze wywołują w odbiorcach ogromne emocje. Artystka w ten sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość i często porusza trudne tematy. 24 kwietnia Damięcka opublikowała wzruszającą grafikę, w której upamiętniła zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę. Jej praca przedstawiała oko polityka - źrenica miała kształt serca. "Są ludzie dobrzy i był Łukasz" - czytaliśmy w opisie publikacji. 3 maja artystka opublikowała w sieci kolejną pracę.

Matylda Damięcka opublikowała w mediach społecznościowych wymowną grafikę z okazji 3 maja. Dzieło artystki odbiega od klasycznych, patriotycznych przedstawień. Damięcka zaprezentowała symboliczny rysunek z podzieloną biało-czerwoną flagą, stworzoną z rąk. Na jednej z dłoni można dostrzec motyw błyskawicy, który prawdopodobnie ma symbolizować Strajk Kobiet. Artystka po raz kolejny wykorzystała swoją twórczość, by skomentować aktualne napięcia społeczne i sposób przeżywania patriotyzmu.

Pod publikacją Matyldy Damięckiej nie zabrakło pozytywnych komentarzy od internautów. Docenili przekaz artystki. "Piękny umysł tworzy te grafiki", "Wspaniałe, po prostu", "Zawsze trafne", "Jesteś genialna", "Taka mocna i prawdziwa", "Genialne" - czytamy w sekcji pod postem.

Matylda Damięcka o negatywnych komentarzach na temat jej grafik. Ma jasne zdanie

W lutym Matylda Damięcka wystąpiła w programie "Rozmowy (nie)wygodne" na antenie TVP Info. Artystka wspomniała o odbiorze swoich dzieł oraz negatywnych komentarzach, z którymi zmierzyła się po publikacji grafiki "My Polaki, cebulaki". - Najczęściej ludzie projektują na autora coś, co jest wewnętrznym jakimś albo bólem, albo nieprzepracowaniem, albo głębokim poczuciem niesprawiedliwości – komentowała Matylda Damięcka. Wspomniała także o tym, że każdy indywidualnie interpretuje jej prace. - Ilustracja nie nosi znamion, absolutnie nie nosi znamion, nie jest podpisane: autor uważa, że… - dodała w formacie Mariusza Szczygła.