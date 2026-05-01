Britney Spears usłyszała zarzut. Są nowe informacje z prokuratury

Britney Spears została zatrzymana 4 marca w Westlake Village za jazdę pod wpływem alkoholu i substancji odurzających

Piosenkarka stanie przed sądem, ale prokuratura hrabstwa Ventura rozważa ugodę

Kluczowe okoliczności to brak wcześniejszych podobnych wyroków, brak wypadku i niskie stężenie alkoholu

Jak poinformowała agencja AP, Britney Spears stanie przed sądem w związku z zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Jak wynika z ustaleń prokuratury hrabstwa Ventura, wokalistka może uniknąć kary więzienia, jeśli zdecyduje się na zawarcie ugody.

Britney Spears zatrzymana za jazdę pod wpływem. Czy uniknie więzienia?

Jako pierwszy informację o tym, że Britney Spears została zatrzymana 4 marca w Westlake Villake, podał TMZ. Nagranie z dyspozytorni ujawniło, że miała rzekomo zjeżdżać między pasami ruchu przed zatrzymaniem przez policję. Następnego dnia została zwolniona z aresztu po wpłaceniu kaucji.

Teraz pojawiły się nowe wieści. Proponowane rozwiązanie zakłada, że piosenkarka przyzna się do winy w zakresie "niebezpiecznej jazdy pod wpływem alkoholu", a następnie zostanie objęta 12-miesięcznym okresem próbnym. Czas spędzony w areszcie zostanie zaliczony na poczet ewentualnej kary. Możliwość takiego zakończenia sprawy wynika z kilku okoliczności: Spears nie była wcześniej karana za podobne wykroczenia, stężenie alkoholu w jej organizmie było niskie, a zdarzenie nie doprowadziło do wypadku ani obrażeń.

Przed zaplanowaną na 4 maja rozprawą, na której obecność Spears nie jest obowiązkowa, jej przedstawiciel wydał oświadczenie, że piosenkarka zamierza podjąć leczenie. Wcześniej podkreślił, że to, co zrobiła, jest "całkowicie niewybaczalne", a także powinno być "pierwszym krokiem do długo oczekiwanej zmiany, która musi nastąpić w jej życiu". W kolejnych dniach po zatrzymaniu ujawniono również, że Spears dobrowolnie zgłosiła się na odwyk.

Kolejne kontrowersje z udziałem Britney Spears. Niepokojące zachowanie w samolocie

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyny niepokojący incydent z udziałem piosenkarki w ostatnim czasie. W maju 2025 roku pojawiły się doniesienia dotyczące zdarzenia na pokładzie prywatnego samolotu, którym podróżowała Britney Spears. Według relacji, miała tam spożywać alkohol oraz palić papierosy, co uznano za zachowanie niedozwolone i potencjalnie stwarzające zagrożenie. Załoga miała szybko zareagować, aby opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo lotu.

"Kazano jej odłożyć papierosa i tak też uczyniła. Nasze źródło mówi, że miała sprawiać problemy. Gdy samolot wylądował, doszło do spotkania ze służbami i dostała ostrzeżenie. Po tym puszczono ją wolno" - podało źródło TMZ.