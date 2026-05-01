Pieniądze zebrane podczas streama Łatwoganga trafiły do 54 pilnych zbiórek fundacji Cancer Fighters, gdzie czas odgrywał kluczową rolę. Dzięki temu dzieci mogły kontynuować leczenie, sfinansować leki, transport medyczny, rehabilitację czy konsultacje zagraniczne. Jak się okazało, pierwsza transza środków została już rozdysponowana.

Henio z białaczką ma zapewnione leczenie dzięki. Rekordowa zbiórka Łatwoganga zmienia wszystko

Jednym z dzieci, które otrzymały wsparcie, jest Henio chorujący na ostrą białaczkę szpikową. Koszty jego terapii sięgają nawet 250 tys. zł miesięcznie. Dzięki zbiórce sytuacja rodziny uległa znaczącej poprawie.

"Heniu! Razem nie przegramy tej walki! Jest apel, jest szybka reakcja i zbiórka Henia została w 100 proc. zabezpieczona. Środki już trafiły na jego leczenie i umożliwiają dalsze etapy terapii, w tym przygotowanie do przeszczepu. Jeszcze kilka dni temu rodzice mówili o rosnących kosztach i ogromnej niepewności. Dziś ta sytuacja jest realnie opanowana dzięki naszej wspólnej akcji z Łatwogangiem i Bedoesem. Obiecaliśmy, że będzie szybko i konkretnie i tak właśnie działamy" - czytamy na stronie internetowej Cancer Fighters.

Głos w tej sprawie zabrała także mama chłopca. - Jesteśmy zabezpieczeni na cały okres leczenia - mówiła ze wzruszeniem w "Faktach".

Łatwogang zebrał ponad 282 mln zł. Fundacja liczy kolejne wpłaty

Przedstawiciele fundacji podkreślają, że to dopiero początek działań. Trwa analiza kolejnych potrzeb podopiecznych, a także przygotowania do dalszego rozwoju organizacji. Jednocześnie fundacja nadal przyjmuje zgłoszenia od osób potrzebujących wsparcia.

Finał dziewięciodniowego wydarzenia odbył się 29 kwietnia o godzinie 20:00. Kwota zbiórki wyniosła 282 741 778,76 zł, choć organizatorzy zaznaczają, że nadal trwa weryfikacja wpłat i suma ta może jeszcze wzrosnąć. Skala przedsięwzięcia okazała się ogromna - zarówno pod względem zaangażowania widzów, jak i liczby uczestniczących twórców oraz znanych osób. "Jesteśmy w trakcie podliczania wszystkich wpłat i aktualizacji danych. Prosimy o chwilę cierpliwości, wkrótce pojawi się aktualna kwota" - napisali przedstawiciele fundacji w oświadczeniu.