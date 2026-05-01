Młynarska w emocjonalnym wpisie z Madrytu. Wspomniała o swoim zdrowiu

Agata Młynarska już jakiś czas temu postanowiła otwarcie mówić o swoim zdrowiu. Dziennikarka zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna, która znacząco wpływa na jej codzienne funkcjonowanie. W październiku 2025 roku Młynarska przyznała, że przez chorobę autoimmunologiczną miała problemy z chodzeniem. Teraz dziennikarka przekazała kolejne wiadomości na temat swojego zdrowia i kondycji.

Agata Młynarska uwielbia Madryt. Tak się obecnie czuje

30 kwietnia dziennikarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym pochwaliła się, że razem z mężem zwiedza Madryt. Prezenterka mogła spędzić czas za granicą w aktywny sposób i jest ogromnie za to wdzięczna, gdyż jeszcze jakiś czas temu przez chorobę nie byłoby to możliwe.

Madryt zachwyca. A ja jestem wniebowzięta. Po pierwsze daję radę! Czyli chodzę! To nie było takie oczywiste - tyle wysiłku i kroków, stania przed obrazami, zachwytów, uniesień, wzruszeń

- mogliśmy przeczytać. Dziennikarka zdradziła, że czuje się lepiej, bo konsekwentnie o siebie dba. "Jestem z siebie dumna, bo ćwiczenia, konsekwencja, leczenie, pilnowanie jedzenia, snu - wszystko to daje efekty. Jeszcze dwa lata temu mogłabym tylko pomarzyć!" - napisała na Instagramie, nawiązując do choroby.

W poście widzimy zadowoloną Młynarską, światowe dzieła sztuki oraz ujęcia z restauracji. Pod wpisem nie brakuje zachwytu ze strony fanów dziennikarki. "Cudni wy i Madryt", "Piękna pocztówka z Madrytu. Wspaniałego czasu dla państwa", "Cudownie" - czytamy komentarze.

Agata Młynarska szczerze o chorobie. To może być mylące

W październiku 2025 roku Młynarska w studiu "Pytania na śniadanie" opowiedziała o swoich dolegliwościach. - Miałam etap niechodzenia, straszliwego bólu, cierpień związanych z bólem - powiedziała poruszona. Przyznała, że początkowo lekarze nie potrafili powiązać jej objawów z konkretnym schorzeniem. - Chodziłam do różnych ortopedów, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, coraz gorzej się poruszałam - usłyszeli widzowie. Po ponad dwóch latach poszukiwań okazało się, że Młynarska cierpi na spondyloartropatię osiową - chorobę reumatyczną, która pojawiła się w przebiegu jej wcześniejszego schorzenia, choroby Leśniowskiego-Crohna.

Przy chorobie dziennikarki nie widać, że coś może jej dolegać. Więcej opowiedziała o tym Plejadzie. - To jest właśnie tajemnica, ponieważ osoby z chorobami autoimmunologicznymi i przewlekłymi mogą świetnie wyglądać (...), ale czują się kiepsko. Teraz, stojąc z panem, odczuwam ból wszystkich stawów, ale nauczyłam się z tym bólem żyć. Jest na tyle akceptowalny, że jestem w stanie funkcjonować - przyznała wówczas Młynarska.