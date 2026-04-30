Agnieszka Chylińska mimo że jest aktywna w mediach społecznościowych, to niechętnie dzieli się swoją prywatnością. W wywiadach również niewiele mówi na temat rodziny i swoich przyjaciół. Teraz piosenkarka nieco nagięła własne zasady. Publicznie zwróciła się do agentki, z którą się przyjaźni. Padły bardzo emocjonalne słowa.

Agnieszka Chylińska o tym, jaka relację ma z własną agentką. " ZAWSZE chroniła mnie przed wścibskimi, dwulicowymi ludźmi"

29 kwietnia Agnieszka Chylińska zamieściła na instagramowym profilu zdjęcie, do którego zapozowała ze swoją agentką Joanną Ziędalską-Komosińską. Na fotografii uwieczniono, jak panie się obejmują i patrzą w jednym kierunku. To, co zwraca jednak uwagę, to opis zamieszczony pod zdjęciem. Okazuje się, że wokalistka podzieliła się z fanami osobistym kadrem, by świętować urodziny agentki. Chylińska w obszernym wywodzie zaznaczyła, kim jest dla niej Joanna.

Osoba, która od ponad 20 lat jest dobrym duchem moich wszelkich spraw, planów. Wyciągnęła do mnie dłoń w momencie, kiedy nikt we mnie nie wierzył. Dziewczyna, która ZAWSZE chroniła mnie przed wścibskimi, dwulicowymi i przed ludźmi, którzy chcieli mnie użyć do swoich spraw, gdy ja naiwnie już leciałam na łeb na szyję, żeby dać się znowu wykorzystać

- czytamy.

Na tym jednak nie koniec. Piosenkarka dalej opisywała, jak postrzega przyjaciółkę. "Dziewczyna, która zawsze miała oczy wokół głowy. Wyczuwająca fałsz i złe intencje. Dziewczyna, która dostała od losu spory krzyż, który dzielnie dźwiga codziennie, nie skarżąc się publicznie i nie lamentując. W końcu człowiek. Z krwi i kości".

Agnieszka Chylińska dziękuje agentce. Mocne słowa

Na koniec 49-latka podziękowała agentce. Tu również padły bardzo emocjonalne i mocne słowa. "Joasia dziękuję, że trzymasz za mordę wszystko to, co mogłoby mnie zranić, rozjechać. Dziękuję, że dzięki tobie i twoim genialnym pomysłom mój świat, moja muzyka mają piękny intensywny kolor". Ostatnie zdania były jeszcze bardziej osobiste. "Życzę ci zdrowia i tego, by wszyscy źli ludzie, którzy próbowali nas rozdzielić, zniknęli w sekundę i oby złodziej, który okradł cię nie tylko z pieniędzy, ale z twojej ciężkiej pracy, w końcu został prawomocnie skazany we wszystkich sprawach, które toczą się przeciwko niemu" - mogliśmy przeczytać.

Przypomnijmy, że już wcześniej Chylińska pisała bardzo emocjonalnie o swojej agentce. Wówczas internauci zaczęli snuli domysły, że panie może łączyć coś więcej. Joanna Ziędalska-Komosińska odniosła się do tych plotek i im stanowczo zaprzeczyła. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ.