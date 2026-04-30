Opozda zmienia ton po burzy z Królikowskim. Te zdjęcia mówią wszystko

Joanna Opozda przechodzi ostatnio trudny czas. 22 kwietnia, kilka dni po kolejnej rozprawie, ponownie zabrała głos w sprawie trwającego konfliktu z Antonim Królikowskim. Po jego zapowiedzi skierowania pozwu przeciwko niej, aktorka odpowiedziała, a następnie opublikowała na Instagramie obszerny i emocjonalny wpis, w którym odniosła się do ich relacji, kwestii opieki nad synem oraz medialnych doniesień dotyczących sprawy. Teraz, gdy emocje nieco opadły, Opozda zdecydowała się na bardziej spokojny i pokrzepiający przekaz w sieci. Z jej najnowszej publikacji wynika, że może liczyć na wsparcie bliskich osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Joanna Opozda zamieściła refleksyjny wpis. "Otaczajcie się dobrymi ludźmi"

30 kwietnia, tuż przed majówką, Joanna Opozda opublikowała na Instagramie wpis w zdecydowanie spokojniejszym i bardziej refleksyjnym tonie niż jej wcześniejsze publikacje z ostatnich dni. Aktorka podkreśliła, że mimo trudnego okresu, w którym się znajduje, może liczyć na wsparcie życzliwych ludzi i stara się dostrzegać także pozytywne momenty. "Życie to sinusoida. Otaczajcie się dobrymi ludźmi. Jutro majówka - miłego długiego weekendu" - napisała.

Do wpisu dołączyła serię zdjęć, na których pokazała osoby, które są dla niej ważne i stanowią jej wsparcie na co dzień. Wśród nich znalazły się kadry z jej synem Vincentem, a także ujęcia z przyjaciółmi i osobami z branży. Na jednym ze zdjęć pojawił się makijażysta Harry Jefferson, a także Mateusz Banasiuk, który od dłuższego czasu publicznie okazuje Opoździe wsparcie w kontekście jej relacji z Antonim Królikowskim. Aktorka pokazała się również w towarzystwie Andrzeja Grabowskiego, Weroniki Rosati oraz Anny Wendzikowskiej, podkreślając tym samym, że wokół niej nie brakuje osób, na które może liczyć. Zdjęcia, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Joanna Opozda zamieściła refleksyjny wpis. Otwórz galerię

Mateusz Banasiuk stanął po stronie Joanny Opozdy. "Ten nagłówek jest stronniczy"

Ostatnio Mateusz Banasiuk znów publicznie stanął w obronie Joanny Opozdy w trwającym medialnie sporze z Antonim Królikowskim. Aktor odniósł się do jednego z artykułów dotyczących sprawy alimentów i uznał, że przedstawiony w nim nagłówek jest jednostronny i może wprowadzać odbiorców w błąd. Jak podkreślił, warto zapoznać się z tym, co sama Opozda mówi na swoim Instagramie, ponieważ - jego zdaniem - artykuł pomija istotny kontekst dotyczący pieniędzy przeznaczonych na dziecko i wpływa na opinię publiczną. "Polecam jednak wysłuchać, co w tej sprawie ma do powiedzenia Asia u siebie na Instagramie. Ten nagłówek jest stronniczy, pomija fakt, że pieniądze są na dziecko, steruje opinią publiczną, co doskonale widać po komentarzach" - napisał Banasiuk.

Joanna Opozda odniosła się do jego słów i opublikowała zrzut ekranu komentarza na InstaStories, krótko dziękując mu za wsparcie. "Dzięki, Mati" - napisała aktorka.