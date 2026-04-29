Łukasz Litewka zmarł nagle i niespodziewanie - wieść o jego śmierci w wieku 36 lat wstrząsnęła całą Polską. 23 kwietnia poseł Lewicy jechał rowerem i na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem został śmiertelnie potrącony przez 57-letniego mężczyznę. Na pogrzebie Litewki nie zabrakło jego bliskich, ale i sporo przedstawicieli areny politycznej. Pojawiła się para prezydencka i premier Donald Tusk. W mediach wiadomo już, że miejsce pochówku posła jest wyjątkowe - Litewka spocznie obok znanego lekarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożegnanie Litewki w Sejmie

Łukasz Litewka zostanie pochowany w Sosnowcu. Spocznie przy grobie inspiracji dla doktora Judyma

Cmentarz parafii św. Joachima przy ul. Zuzanny - to właśnie w tym miejscu zostanie pochowany zmarły poseł. Tuż obok miejsca pochówku Łukasza Litewki znajduje się grób Aleksandra Widery, czyli lekarza i społecznika z przełomu XIX i XX wieku, który poświęcił się pomocy najbiedniejszym mieszkańcom Sosnowca. Przyjmuje się, że jego działalność mogła zainspirować Stefana Żeromskiego przy tworzeniu postaci Tomasza Judyma w powieści "Ludzie bezdomni".

Widera zmarł w 1901 roku, mając 35 lat, a więc był w wieku zbliżonym do Litewki. Swoje życie oddał leczeniu robotników pozbawionych dostępu do podstawowej opieki medycznej, a jego postawa - podobnie jak życie Litewki - pozostaje symbolem bezinteresownej pomocy i służby drugiemu człowiekowi.

- Synku drogi, spoczniesz obok doktora Aleksandra Widery, pierwowzoru postaci doktora Tomasza Judyma [...] Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki

- te słowa wybrzmiały podczas ceremonii w kościele, kiedy ksiądz czytał przemowę rodziców posła.

Włodzimierz Czarzasty zabrał głos podczas pogrzebu Łukasza Litewki

Wśród osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu Łukasza Litewki, był również Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu w emocjonalnych słowach pożegnał swojego partyjnego kolegę. - Łukasz był dobrym człowiekiem. Kochał ludzi. Żył swoim życiem. Był niezależny. Żył dla innych, dla ludzi dla zwierząt. Pomagał. (...) Ludzie go kochali. Ludzie mu wierzyli. Ludzie widzieli w nim szansę na ratunek. Jak nikt nie mógł pomóc, to wiedzieli, że Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansą na życie, na ich życie, na życie ich dzieci. Mało jest takich ludzi - mówił. Całe przemówienie Czarzastego znajdziecie TUTAJ.