Powrót na stronę główną

Niebywałe, jak zachował się Donald Trump przy królowej Camilli. Aż odebrało jej mowę

Świat obiegło nagranie z kolejnego dnia wizyty króla Karola i królowej Camilli w USA. Uwieczniono na nim, jak królowa wita się z urzędnikami, ściskając im dłonie. Nagle Trump zrobił coś szokującego.
  • Król Karol i królowa Camilla przebywają w USA z okazji 250. rocznicy powstania kraju
  • Król Karol i królowa Camilla spędzają czas w towarzystwie Donalda Trumpa i Melanii Trump
  • Podczas spotkania z urzędznikami królowa Camilla została potraktowana bez szacunku przez prezydenta
  • Donald Trump wyprzedził królową i sam zaczął ściskać dłonie urzędników

W poniedziałek, 27 kwietnia, król Karol i królowa Camilla przylecieli do Stanów Zjednoczonych na czterodniową wizytę, związaną z obchodami 250. rocznicy powstania kraju. Ich przyjazd nie mógł obyć się bez spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią, którzy wylewnie powitali królewską parę i spędzili z nimi czas. W środę, 29 kwietnia, świat obiegło zaskakujące nagranie, na którym widać, jak Donald Trump zachował się przy królowej Camilli. Nie ukrywała szoku.

Zobacz wideo Karol III na Kapitolu mówił o nieudanym zamachu na Trumpa

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak królowa Camilla wita się z amerykańskimi urzędnikami. Żona Karola szła i podawała każdemu z nich dłoń, gdy nagle wkroczył Donald Trump, wyprzedził ją i zaczął ściskać dłonie pracowników. Na nagraniu widać, jak królowa stanęła i nie wiedziała, co dalej robić. Widać wyraźnie, że była w szoku i na co dzień nie ma do czynienia z takim zachowaniem. 

"Trump zachowuje się naprawdę bez szacunku. Dosłownie wtrącił się przed królową Camillę, kiedy ta podawała komuś rękę. Każdy dzień to kolejna kompromitacja dla naszego kraju" - czytamy na profilu Briana Krassensteina, pisarza i politycznego komentatora.

Królowa Camilla zaliczyła wpadkę na spotkaniu z Trumpami. Król zwrócił jej uwagę

Co ciekawe, wcześniej to królowa Camilla zaliczyła wpadkę podczas spotkania z Donaldem Trumpem i jego małżonką. Pierwszego dnia wizyty w USA, gdy wspólnie pozowali do zdjęcia, królowa Camilla ustawiła się w niewłaściwym miejscu, tuż obok Donalda Trumpa, a było to miejsce przeznaczone dla jej męża. Na zdjęciach i nagraniach można zauważyć, jak król Karol dyskretnie zwraca żonie uwagę, po czym staje tuż obok prezydenta. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.