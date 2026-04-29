Niebywałe, jak zachował się Donald Trump przy królowej Camilli. Aż odebrało jej mowę

Król Karol i królowa Camilla przebywają w USA z okazji 250. rocznicy powstania kraju

Król Karol i królowa Camilla spędzają czas w towarzystwie Donalda Trumpa i Melanii Trump

Podczas spotkania z urzędznikami królowa Camilla została potraktowana bez szacunku przez prezydenta

Donald Trump wyprzedził królową i sam zaczął ściskać dłonie urzędników

W poniedziałek, 27 kwietnia, król Karol i królowa Camilla przylecieli do Stanów Zjednoczonych na czterodniową wizytę, związaną z obchodami 250. rocznicy powstania kraju. Ich przyjazd nie mógł obyć się bez spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią, którzy wylewnie powitali królewską parę i spędzili z nimi czas. W środę, 29 kwietnia, świat obiegło zaskakujące nagranie, na którym widać, jak Donald Trump zachował się przy królowej Camilli. Nie ukrywała szoku.

Zobacz wideo Karol III na Kapitolu mówił o nieudanym zamachu na Trumpa

To zrobił Donald Trump przy królowej Camilli. Żona Karola aż zaniemówiła

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak królowa Camilla wita się z amerykańskimi urzędnikami. Żona Karola szła i podawała każdemu z nich dłoń, gdy nagle wkroczył Donald Trump, wyprzedził ją i zaczął ściskać dłonie pracowników. Na nagraniu widać, jak królowa stanęła i nie wiedziała, co dalej robić. Widać wyraźnie, że była w szoku i na co dzień nie ma do czynienia z takim zachowaniem.

"Trump zachowuje się naprawdę bez szacunku. Dosłownie wtrącił się przed królową Camillę, kiedy ta podawała komuś rękę. Każdy dzień to kolejna kompromitacja dla naszego kraju" - czytamy na profilu Briana Krassensteina, pisarza i politycznego komentatora.

Królowa Camilla zaliczyła wpadkę na spotkaniu z Trumpami. Król zwrócił jej uwagę

Co ciekawe, wcześniej to królowa Camilla zaliczyła wpadkę podczas spotkania z Donaldem Trumpem i jego małżonką. Pierwszego dnia wizyty w USA, gdy wspólnie pozowali do zdjęcia, królowa Camilla ustawiła się w niewłaściwym miejscu, tuż obok Donalda Trumpa, a było to miejsce przeznaczone dla jej męża. Na zdjęciach i nagraniach można zauważyć, jak król Karol dyskretnie zwraca żonie uwagę, po czym staje tuż obok prezydenta. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.