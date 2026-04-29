Bedoes i Łatwogang zostali twarzami akcji na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Influencer zainspirował się piosenką rapera, którą ten stworzył wraz z 11-letnią Mają, która zmaga się z chorobą nowotworową. Podczas dziewięciodniowego streama Bedoes wspierał Łatwoganga i ostatecznie wspólnie zakończyli transmisję live. Cała inicjatywa przyciągnęła uwagę światowych mediów.

Zobacz wideo Wzruszający gest Władimira Semirunnija na streamie Łatwoganga. "Nie mam kasy, ale chcę dać coś wartościowego"

Bedoes zareagował na post BBC. Odnieśli się do streama Łatwoganga

"Nieprzerwana, dziewięciodniowa transmisja na żywo influencera z Polski zebrała ponad 50 milionów funtów na rzecz organizacji charytatywnej, pomagającej dzieciom z nowotworami. Gwiazda YouTube, znana w internecie jako Łatwogang, zebrał pieniądze, transmitując z mieszkania w Warszawie" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych brytyjska stacja BBC. Dziennikarze zamieścili przy tym materiał wideo, za sprawą którego podsumowali akcję Łatwoganga.

W komentarzach pod postem zaroiło się od wpisów polskich gwiazd, które z dumą przyjęły, iż wieści o tej inicjatywie dotarły do mediów z zagranicy. Głos zabrał także sam Bedoes. "Dla Polaków nie ma rzeczy niemożliwych" - napisał krótko raper, zbierając tysiące polubień pod komentarzem.

Bedoes i Łatwogang opublikowali wspólne oświadczenie. Tak podsumowali akcję tuż po zakończeniu streama

Przypomnijmy, że raper i influencer zdążyli już wydać wspólne oświadczenie, w którym podsumowali akcję. "W pierwszej kolejności dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - przekazali na starcie 27 kwietnia. W dalszej części podkreślili, że nie zamierzają przy tym podbijać swojej popularności, bazując na całej inicjatywie.



"Współprace, które przyjęliśmy przed streamem, przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz XTB i WK Dzik, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy" - przekazał Łatwogang i Bedoes.