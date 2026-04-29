Poruszające przemówienie księdza na pogrzebie Litewki. "Postać Łukasza jest dla nas dowodem..."

Podczas trwającej uroczystości pogrzebowej Łukasza Litewki mogliśmy usłyszeć poruszające przemówienie. Ksiądz wygłosił niezwykle emocjonalne słowa.
Pogrzeb Łukasza Litewki został zaplanowany na środę, 29 kwietnia, w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.30 i przyciągnęła tłumy żałobników. Na pogrzebie posła pojawili się nie tylko rodzina i bliscy, ale też politycy związani z różnymi partiami politycznymi oraz tłumy fanów jego działalności.

Zobacz wideo Miała siedem lat, gdy jej mama zgine?ła w wypadku. To utkwiło jej w pamie?ci

- Są takie chwile, kiedy słowa wydają się nawet zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć nieporadnej rany. Stańmy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się bowiem najlepszą modlitwą - zaczął biskup diecezjalny sosnowiecki Artur Ważny, który odprawiał mszę podczas pogrzebu Łukasza Litewki.

- Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym - dodał. - Każda radość, każda przygotowana przez Łukasza paczka, każdy lęk o jutro człowieka i każde cierpienie zwierzęcia jest bezpieczne w dłoniach Boga. Pan Łukasz rozumiał tę jedność świata (...). Postać Łukasza jest dla nas dowodem, że mądrość życia nie pochodzi z teorii, ale z relacji - przekazał duchowny.

Biskup Artur Ważny zwrócił się także do rodziców i bliskich Łukasza Litewki. - To w cieniu waszej miłości i miłości dziadków, jak mówił Łukasz, uczył się tej uważności i wrażliwości, które stały się ratunkiem dla tylu istnień - powiedział. - Dlatego dziś niebo otwiera się szeroko, by przytulić waszą bezgraniczną tęsknotę. Jezus obiecuje, że żadna wspólna chwila nie zostanie zapomniana, a więź, która was splatała, staje się teraz duchowym mostem przerzuconym ku wieczności, po którym wciąż możecie się przechadzać w ciszy serca. Niech ta Boża obietnica będzie kojącym szeptem w mroku żałoby. Zapewnieniem, że miłość nigdy nie ustaje oraz motywacją, by wytrwale wędrować tam, gdzie czas już nie boli. Póki co, mocą tych wędrówek do granic czasu niech będzie modlitwa - przekazał.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Miał 36 lat

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Znane są już wyniki jego sekcji zwłok, o czym więcej przeczytacie TUTAJ. Wiadomość o śmierci posła wstrząsnęła nie tylko jego bliskimi, ale i politykami oraz społeczeństwem, które doceniało jego działalność charytatywną.

