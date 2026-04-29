Pogrzeb Łukasza Litewki został zaplanowany na środę, 29 kwietnia, w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.30 i przyciągnęła tłumy żałobników. Na pogrzebie posła pojawili się nie tylko rodzina i bliscy, ale też politycy związani z różnymi partiami politycznymi oraz tłumy fanów jego działalności.

Zobacz wideo Miała siedem lat, gdy jej mama zgine?ła w wypadku. To utkwiło jej w pamie?ci

Te słowa padły na pogrzebie Łukasza Litewki. Trudno powstrzymać łzy

- Są takie chwile, kiedy słowa wydają się nawet zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć nieporadnej rany. Stańmy w tej ciszy, która boli, ale która jest też najbardziej uczciwym miejscem spotkania. W obliczu takiej straty milczenie wydaje się bowiem najlepszą modlitwą - zaczął biskup diecezjalny sosnowiecki Artur Ważny, który odprawiał mszę podczas pogrzebu Łukasza Litewki.

- Przyszliśmy pożegnać człowieka, który pokazał nam wszystkim, że autentyczne dobro nie potrzebuje legitymacji, wielkich haseł ani określonych barw, by czynić świat jaśniejszym - dodał. - Każda radość, każda przygotowana przez Łukasza paczka, każdy lęk o jutro człowieka i każde cierpienie zwierzęcia jest bezpieczne w dłoniach Boga. Pan Łukasz rozumiał tę jedność świata (...). Postać Łukasza jest dla nas dowodem, że mądrość życia nie pochodzi z teorii, ale z relacji - przekazał duchowny.

Biskup Artur Ważny zwrócił się także do rodziców i bliskich Łukasza Litewki. - To w cieniu waszej miłości i miłości dziadków, jak mówił Łukasz, uczył się tej uważności i wrażliwości, które stały się ratunkiem dla tylu istnień - powiedział. - Dlatego dziś niebo otwiera się szeroko, by przytulić waszą bezgraniczną tęsknotę. Jezus obiecuje, że żadna wspólna chwila nie zostanie zapomniana, a więź, która was splatała, staje się teraz duchowym mostem przerzuconym ku wieczności, po którym wciąż możecie się przechadzać w ciszy serca. Niech ta Boża obietnica będzie kojącym szeptem w mroku żałoby. Zapewnieniem, że miłość nigdy nie ustaje oraz motywacją, by wytrwale wędrować tam, gdzie czas już nie boli. Póki co, mocą tych wędrówek do granic czasu niech będzie modlitwa - przekazał.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Miał 36 lat

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Znane są już wyniki jego sekcji zwłok, o czym więcej przeczytacie TUTAJ. Wiadomość o śmierci posła wstrząsnęła nie tylko jego bliskimi, ale i politykami oraz społeczeństwem, które doceniało jego działalność charytatywną.