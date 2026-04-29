We wtorek 28 kwietnia na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu". Wśród zwolnionych z białoruskiego więzienia znalazł się dziennikarz Andrzej Poczobut, który przebywał w nim od 2021 roku. Obecnie mężczyzna jest już w warszawskim szpitalu MSWiA. Tam też spotkał się z żoną.

"Poranek w warszawskim szpitalu. Najmilsze poranki z możliwych" - napisała w mediach społecznościowych Oksana Poczobut 29 kwietnia, publikując zdjęcie z mężem. Widzimy na nim parę, która choć zmęczona ostatnimi wydarzeniami, cieszy się, iż wreszcie są znowu razem.

Pod wpisem prędko zaroiło się od komentarzy internautów. Użytkownicy również cieszą się, iż dziennikarz powrócił bezpiecznie do Polski. "Pięknie, trzymajcie się. Pozdrowienia i życzenia zdrowia dla Andrzeja i wielki szacunek dla ciebie Oksana", "Oksana, pozdrowienia dla Andrzeja. Cieszę się, że jest na wolności!", "Dużo zdrowia panie Andrzeju, również dużo radości ze spotkania z żoną. Niech żyje wolność i wolne media" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

"Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata, skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym" - poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który również spotkał się z dziennikarzem.

Przypomnijmy, że Poczobut wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Został zatrzymany w marcu 2021 roku i ostatecznie władze białoruskie skazały go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Zarzucano mu "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Sąd Najwyższy odrzucił później apelację. Ostatnie lata Poczobut spędził w kolonii w Nowopołocku.