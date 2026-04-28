17 kwietnia Łatwogang rozpoczął stream na Youtubie, podczas którego zbierał pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi. Popularność akcji przeszła jednak jego najśmielsze oczekiwania. Wszystko dzięki temu, że zaczęło dołączać coraz więcej gwiazd, które nagłaśniały zbiórkę i dołączały się do kolejnych wyzwań. Głośno było m.in. o gwiazdach, które zdecydowały się ogolić swoje głowy za kolejne wpłaty. W tym gronie znaleźli się m.in. Maffashion, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Maciej Kurzajewski. Stream zakończył się w niedzielę, 26 kwietnia, jednak jak się okazuje, to nie był koniec zbiórki.
Jak się okazuje, fundacja Cancer Fighters stworzyła specjalną stronę, na której można sprawdzić aktualną kwotę, która trafiła na jej konto. "Kwota w trakcie aktualizacji. Łączymy wpływy ze wszystkich platform i kanałów - stan na 27.04.2026 r. / 21:00" - czytamy. W momencie publikacji artykułu zebrana kwota wynosi 282 741 778,76 złotych. Co ciekawe, kwota ta przekroczyła już zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w 2026 roku zebrała 263 477 929,83 złotych, natomiast jej historyczny rekord padł w 2025 roku i wtedy zebrała 289 068 047,77 złotych.
"To nie koniec tej akcji. To moment, w którym zaczynamy rozliczać się z zaufania. Chcemy, żeby każdy, kto był częścią tej zbiórki, mógł zobaczyć, co dzieje się dalej. Jakie decyzje podejmujemy, do kogo trafia pomoc i jakie konkretne efekty przynosi każda wydana złotówka" - informuje fundacja Cancer Fighters na swojej stronie internetowej. Można również podać swój adres e-mail i zapisać się do specjalnego newslettera, by dowiedzieć się, co dzieje się z zebranymi środkami.
Przypomnijmy, że Łatwogang postanowił rozpocząć stream na Youtubie po tym, jak usłyszał piosenkę Bedoesa i Mai Mecan o nazwie "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". 11-latka choruje na białaczkę szpikową i jest podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Utwór zainspirował influencera, który wymyślił tę wyjątkową akcję. Przez dziewięć dni prowadził transmisję na żywo, podczas której w zapętleniu słuchał utworu i zbierał fundusze dla dzieci chorych na raka.