Monika Selimi-Sokołowska zmarła w wieku 48 lat.

Była dziennikarką i dietetyczką kliniczną.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 maja w Wieliczce.

Smutna wiadomość została przekazana 27 kwietnia wieczorem. Nie żyje Monika Selimi-Sokołowska. Informacja o jej nagłej śmierci poruszyła środowisko medialne. Ceniona dziennikarka naukowa i dietetyczka kliniczna odeszła w wieku zaledwie 48 lat. Wiadomość o jej śmierci przekazali bliscy oraz osoby związane z grupą RMF.

Monika Selimi-Sokołowska przez wiele lat była obecna w polskich mediach. Swoją zawodową drogę rozpoczęła w połowie lat 90. Pracowała m.in. w Radiu Plus, gdzie prowadziła audycje nocne, a następnie związała się z Radiem ZET jako producentka porannego programu. W kolejnych latach współtworzyła także audycje w RMF FM i RMF Maxxx. Widzowie mogli ją również kojarzyć z programu "Bez Recepty" emitowanego na antenie TTV.

Równolegle rozwijała swoją działalność jako dietetyczka kliniczna. Wspierała pacjentów, prowadziła konsultacje oraz szkoliła specjalistów z zakresu dietetyki. Była ceniona za ogromną wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. W sieci przekazano, że uroczystości pogrzebowe Moniki Selimi-Sokołowskiej odbędą się 4 maja o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Wieliczce.

Jeden ze znajomych Moniki Selimi-Sokołowskiej, Gerard Wolski, zamieścił smutny wpis w mediach społecznościowych. "O matko... ogromna strata. Monia obyś tam w niebiańskiej rozgłośni prowadziła niebiańskie audycje. Wyrazy współczucia dla całej rodziny i przyjaciół" - czytamy w poście. W komentarzach nie zabrakło słów pełnych wyrazu smutku, a także licznych kondolencji. "Przecież to niemożliwe. Nie w tym wieku. Spoczywaj w spokoju", "O kurcze... nie wierzę... odpoczywaj w pokoju Moniu", "Wyrazy współczucia dla calej rodziny" - przekazali internauci.