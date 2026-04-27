Nowe informacje ws. pogrzebu Łukasza Litewki. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia. Poseł jechał rowerem między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy został potrącony przez 57-letniego mężczyznę. Śledztwo w tej sprawie trwa, a jak przekazała prokuratura, parlamentarzysta zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych, które to doprowadziły do wykrwawienia. 27 kwietnia Kancelaria Sejmu przekazała informacje na temat ostatniego pożegnania polityka.

Zobacz wideo Przejmujące sceny na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Tłum przyjaciół żegna artystkę

Informacje ws. pogrzebu Łukasza Litewki. To przekazała Kancelaria Sejmu

Jak już wiadomo, uroczystości, które będą miały charakter państwowy, rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Poinformowano, iż msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Przekazano również informację o woli najbliższych zmarłego. "Zgodnie z wolą Rodziny ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów. Kancelaria Sejmu zwraca się z prośbą o uszanowanie tej decyzji. Nie są również przewidziane oficjalne przemówienia" - poinformowano w komunikacie prasowym.

Rodzina Łukasza Litewki ma prośbę do żałobników. O to poproszono

Ze względu na to, że wiele osób chce pożegnać posła, jego rodzina zdecydowała się opublikować wpis na jego profilu na Facebooku. Tam pojawiła się prośba pod adresem żałobników. "Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci" - przekazano. Najbliżsi podkreślili, że poseł bardzo angażował się w działalność charytatywną. Jak wiadomo, Łukasz Litewka w ostatnim czasie angażował się w pomoc zwierzętom, a także wspierał liczne zbiórki. "On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli".