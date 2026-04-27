17 kwietnia Łatwogang rozpoczął transmisję, która trwała dziewięć dni. Influencer zdecydował się bez przerwy puszczać utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który nagrał Bedoes z 11-letnią Mają Mecan. Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania. Na streamie pojawiło się wiele gwiazd, a część z nich w imię solidarności z chorymi postanowiła ogolić sobie głowę. 26 kwietnia Łatwogang zakończył zbiórkę, a na liczniku pojawiło się ponad 251 mln zł. Kasia Tusk już wcześniej wspierała akcję, a teraz skwitowała ją jednym, wymownym zdaniem.

Zobacz wideo Wzruszający gest Władimira Semirunnija na streamie Łatwoganga. "Nie mam kasy, ale chcę dać coś wartościowego"

Kasia Tusk poruszona akcją Łatwoganga. Podsumowała zbiórkę

Akcja, którą zorganizował Łatwogang, zaangażowała wiele gwiazd. Influencer nie zdecydował się na zaangażowanie polityków, o czym przeczytacie tutaj: Łatwogang nie zaprosił Karola Nawrockiego na transmisję. Miał dla niego jeden warunek. Celebryci nie tylko pojawiali się na transmisji, ale również dawali jej rozgłos poprzez media społecznościowe. Kasia Tusk już wcześniej publikowała na relacji na Instagramie link do zbiórki, którą prowadził Łatwogang. Teraz zdecydowała się zabrać głos, podsumowując charytatywną akcję. Wystarczyło jej jedno, jakże wymowne zdanie. "Dowód na to, że działania jednostki mają sens" - stwierdziła na InstaStories.

Łatwogang i Bedoes podsumowali akcję charytatywną. To przekazali

Historyczna akcja dobiegła końca, choć media cały czas rozpisują się o osiągnięciu Łatwoganga. Teraz influencer wraz z Bedoesem postanowili wydać oświadczenie w tej sprawie, podsumowując zbiórkę. "W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - zaznaczyli.

Raper i twórca internetowy podkreślili, że nie mają zamiaru wykorzystywać popularności akcji. "Współprace, które przyjęliśmy przed streamem, przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz XTB i WK Dzik, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie" - przekazali. Całe oświadczenie znajdziecie tutaj: Łatwogang i Bedoes wydali oświadczenie 27 kwietnia. "Nie przyjmujemy gratulacji"