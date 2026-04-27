Dariusz Pachut dołączył do grona gwiazd, które w ramach akcji Łatwoganga ogoliły głowę na znak wsparcia osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Przypomnijmy, że podczas trwającego dziewięć dni streama, zrobiło to kilkadziesiąt sław - w tym m.in. Edyta Pazura, Maffashion czy Katarzyna Nosowska. Pachut zdecydował przy tym zwrócić się z pewną propozycją do byłej partnerki - czyli Dody.
Jeszcze przed zakończeniem streama Łatwoganga, Pachut opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym goli głowę. Wtem zdecydował zwrócić się do Dody z zapytaniem, czy w sytuacjiz, gdy zbiórka przekroczy 200 mln złotych, pogodzą się. Pomysł ten podsunęli mu w komentarzach internauci. - No to co, pokażmy, że wszystko można dla dzieciaków. Wszystko można zrobić. Odpuścić wszystkim i wspomóc, pokazać moc - zaczął podróżnik na filmiku.
Także na 200 milionów Doda Queen, zgoda do grobowej deski, albo golisz się na łyso
- dodał Pachut. Jak wiemy, ostatecznie na zbiórce przekroczono kwotę 251 mln złotych. Artystka dotychczas nie odpowiedziała na słowa byłego partnera.
Zaznaczmy, że pomysł z pogodzeniem się Pachuta z Dodą nie był zbyt odkrywczy, gdyż przez dziewięć dni transmisji, w ramach całej akcji wiele innych gwiazd postanowiło zakopać topór wojenny. Znaleźli się wśród nich m.in. Sylwester Wardęga z Frizem i Wersow oraz Tede i Peja. Rozmowa raperów mocno poruszyła przy tym internautów. Tede zaznaczył na streamie, że odezwali się do siebie pierwszy raz od 17 lat! - No i co Rychu, myślisz, że moglibyśmy tak dla dobra dzieci, pokazać światu, że można się pogodzić? - zapytał Peję, do którego zadzwonił, będąc w mieszkaniu Łatwoganga.
- Z szacunku do wszystkich, którzy się do akcji dołożyli i przede wszystkim dla dobra tych dzieciaków, myślę, że jest to możliwe - odpowiedział mu kolega z branży.