Dariusz Pachut dołączył do grona gwiazd, które w ramach akcji Łatwoganga ogoliły głowę na znak wsparcia osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Przypomnijmy, że podczas trwającego dziewięć dni streama, zrobiło to kilkadziesiąt sław - w tym m.in. Edyta Pazura, Maffashion czy Katarzyna Nosowska. Pachut zdecydował przy tym zwrócić się z pewną propozycją do byłej partnerki - czyli Dody.

Dariusz Pachut zaproponował to Dodzie. Rozstali się jeszcze w 2024 roku

Jeszcze przed zakończeniem streama Łatwoganga, Pachut opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym goli głowę. Wtem zdecydował zwrócić się do Dody z zapytaniem, czy w sytuacjiz, gdy zbiórka przekroczy 200 mln złotych, pogodzą się. Pomysł ten podsunęli mu w komentarzach internauci. - No to co, pokażmy, że wszystko można dla dzieciaków. Wszystko można zrobić. Odpuścić wszystkim i wspomóc, pokazać moc - zaczął podróżnik na filmiku.

Także na 200 milionów Doda Queen, zgoda do grobowej deski, albo golisz się na łyso

- dodał Pachut. Jak wiemy, ostatecznie na zbiórce przekroczono kwotę 251 mln złotych. Artystka dotychczas nie odpowiedziała na słowa byłego partnera.

Gwiazdy godziły się na żywo na transmisji Łatwoganga. Tede zadzwonił do Pei

Zaznaczmy, że pomysł z pogodzeniem się Pachuta z Dodą nie był zbyt odkrywczy, gdyż przez dziewięć dni transmisji, w ramach całej akcji wiele innych gwiazd postanowiło zakopać topór wojenny. Znaleźli się wśród nich m.in. Sylwester Wardęga z Frizem i Wersow oraz Tede i Peja. Rozmowa raperów mocno poruszyła przy tym internautów. Tede zaznaczył na streamie, że odezwali się do siebie pierwszy raz od 17 lat! - No i co Rychu, myślisz, że moglibyśmy tak dla dobra dzieci, pokazać światu, że można się pogodzić? - zapytał Peję, do którego zadzwonił, będąc w mieszkaniu Łatwoganga.

- Z szacunku do wszystkich, którzy się do akcji dołożyli i przede wszystkim dla dobra tych dzieciaków, myślę, że jest to możliwe - odpowiedział mu kolega z branży.