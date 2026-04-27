Oliwia Bieniuk znalazła się w gronie gwiazd, które wsparły akcję i stream Łatwoganga, który trwał od 17 do 26 kwietnia. Łącznie na rzecz Fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 251 mln złotych. Przez cały okres trwania transmisji w mieszkaniu influencera pojawiły się dziesiątki sław, które zachęcały do wpłat. Inne gwiazd działały w tym czasie również w mediach społecznościowych. Ważny wpis opublikowała także Bieniuk.

Oliwia Bieniuk z poruszającym wpisem. Tak zachęciła do wpłat na stream Łatwoganga

Na dwie godziny przed zakończeniem streama, na profilu Bieniuk w mediach społecznościowych pojawił się post, w którym udostępniła kod QR do zbiórki. Razem z nim gwiazda postanowiła podzielić się archiwalnym zdjęciem ze swoją mamą - Anną Przybylską. Przypomnijmy, że aktorka zmarła w październiku 2014 roku. Zmagała się z nowotworem trzustki. To właśnie dlatego inicjatywa influencera była tak ważna dla Bieniuk.

"F@ck cancer! (z ang. - p******ć raka) Zostało niecałe dwie godziny do końca zbiórki! Link w bio!" - napisała pod zdjęciem Oliwia. Internauci nie kryli wzruszenia. "Duma, młoda!", "Oliwka, mama jest na pewno z was dumna. Dużo zdrówka, spełniaj marzenia piękna dziewczyno", "Przepiękne zdjęcie i wspaniałe wspomnienia", "Pomagamy!", "Ania od lat w naszych sercach. Wspieramy" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy. Bieniuk zaledwie kilka dni wcześniej nagłośniła również akcję innej fundacji -Rak’n’Roll, udostępniając reelsa, w którym odniosła się do ciężkiej kwestii rozmów z osobami, które otrzymały diagnozę nowotworu.

Łatwogang wystosował apel po zakończeniu streama. "To byłoby piękne"

Transmisja na YouTube Łatwoganga zakończyła się przed godziną 22 w niedzielę 26 kwietnia. Żegnając się z widzami, zaczął także rozmyślać, jak mógłby przedłużyć efekt akcji, którą zorganizował. - Może wpiszmy do kalendarza, że 26 kwietnia to będzie narodowy dzień walki z rakiem u dzieci? Świętujmy to co roku - skomentował influencer. - Pamiętajmy o dzieciakach. Jeśli będzie taka chęć. Wydawało mi się, że to najlepszy pomysł, jaki może być. To byłoby piękne - przyznał na koniec streama. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Charytatywna transmisja Łatwoganga się zakończyła. Influencer wystosował apel".