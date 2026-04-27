Matylda Damięcka swoimi grafikami często komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Od kilku dni cała Polska żyje transmisją Łatwoganga, która zakończyła się 26 kwietnia. Influencer zebrał dla Fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln zł, a o akcji rozpisują się zarówno krajowe, jak i światowe media. W swojej najnowszej pracy artystka zdecydowała się nawiązać do działalności Łukasza Litewki, który zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód. Jej grafiki poruszyły internautów.

Na profilu w mediach społecznościowych Damięckiej co rusz pojawiają się kolejne grafiki. Ponownie postanowiła odnieść się do akcji Łatwoganga. Zrobiła to już wcześniej, o czym przeczytacie tutaj: Damięcka reaguje na akcję Łatwoganga. Gdy pokazała te grafiki, internet oszalał. Tym razem odniosła się do Łukasza Litewki, który od lat znany był z działalności charytatywnej. Poseł zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Na pierwszej z grafik widzimy chmurę, z której wyłania się wystający kciuk w górę, który symbolizuje parlamentarzystę. Kolejna praca to słowa: "Team Litewka lubi to". W opisie postu widzimy kwotę, którą udało się zebrać Łatwogangowi - 251 452 159.

Internauci byli poruszeni tym, co opublikowała Damięcka. "Rozwalasz serca tymi grafikami", "Pani Matylda potrafi w genialny sposób wyrazić to, co wszyscy czujemy", "Jak zawsze w punkt!", "Brawo i szacunek, za człowieka w człowieku" - czytamy w komentarzach pod pracami artystki.

Emocje po transmisji Łatwoganga jeszcze nie opadły. Głos postanowił zabrać Jerzy Owsiak, który opublikował nagranie na Facebooku. - Wszystko, co może się wydarzyć, jeszcze jest przed nimi. Właśnie ogłosili, że chcą, by 26 kwietnia był takim corocznym dniem poświęconym onkologii dziecięcej. To super pomysł, aby to nie uciekło, aby ta cała energia i ludzie, którzy to robią, po swojemu, tak jak chcą, żeby to powielać. I robić z tego fantastyczne historie - mówił prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Owsiak wprost przyznał, że musi się uczyć od influencera. - Polacy pokazali, że robią niesamowite rzeczy! 250 mln złotych! Moi drodzy, to jest taki moment, w którym ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówię zupełnie wprost: to my się od was musimy uczyć. To także my patrzymy, jak wy to robicie, to także dla nas jest niesamowita nauka - dodał.