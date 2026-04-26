To, co wydarzyło się podczas charytatywnego streamu Łatwoganga, na długo zapisze się w historii polskiego internetu! Transmisja, której celem było wsparcie dzieci i młodzieży walczących z nowotworami, zgromadziła przed ekranami ponad milion widzów. W akcję zaangażowały się nie tylko gwiazdy i influencerzy, ale także najwięksi przedsiębiorcy, którzy postanowili wesprzeć inicjatywę imponującymi kwotami. Ostatecznie udało się zebrać ponad 251 mln złotych.

Zobacz wideo Wojciechowska poznała Bedoesa. Zaimponował jej jedną rzeczą

Jednym z przedsiębiorców, którzy postanowili wesprzeć inicjatywę, był Paweł Marchewka. Jeden z najbogatszych Polaków połączył się z Łatwogangiem podczas transmisji wraz ze swoją żoną Aleksandrą. W trakcie rozmowy ogłosił, że przekaże na rzecz zbiórki imponującą kwotę 800 tysięcy złotych. - Chcielibyśmy przekazać wam 800 tysięcy złotych. To, co robicie, jest wspaniałe i życzymy wam, żebyście dobili do 200 milionów - powiedział wówczas. Obecność małżeństwa spotkała się z entuzjastyczną reakcją widzów. Gdy influencer zapytał Aleksandrę Marchewkę, skąd u nich tak duża potrzeba angażowania się w podobne inicjatywy, odpowiedziała krótko, że "lubią pomagać". Oglądający nie kryli zachwytu.

Na samym końcu zbiórki kolejną ogromną wpłatą zaskoczył Rafał Brzoska. Szef InPostu, który wcześniej wsparł już akcję, tuż przed planowanym zakończeniem transmisji zdecydował się przekazać dodatkowe 2,7 mln złotych! Dzięki temu łączna suma jego wsparcia wzrosła do imponujących 3 mln złotych. "Dopłacamy 2,7 mln do akcji Łatwoganga. Czyli 3 mln od nas" - napisał na InstaStories. Ten spektakularny gest wywołał ogromne poruszenie zarówno w studiu, jak i wśród widzów śledzących transmisję na żywo. Wsparcie ze strony tak wpływowych przedsiębiorców pokazuje, jak wielką siłę ma wspólne działanie i jak mocno akcja Łatwoganga poruszyła serca Polaków. Oglądający byli zachwyceni.